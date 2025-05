V hlavní roli Jiří Bartoška

Když Jiří Bartoška v roce 1978 přijel na karlovarský jako člen delegace k dramatu Františka Vláčila Stíny horkého léta, které později získalo hlavní cenu, a vystoupil na pódiu spolu s dalšími herci a herečkami v duchu tehdejších festivalových rituálů, určitě ho ani ve snu nenapadlo, že v budoucnu bude tahle akce do velké míry jeho. Letos se festival na začátku července odehraje bez něj, ale jeho zásadní porevoluční éra s ním bude spojená napořád. Stejně jako se jménem Evy Zaoralové, která s ním až do roku 2011 přehlídku připravovala jako umělecká ředitelka a měla na starosti se svým týmem výběr filmů. „Eva byla matkou rodu. Byl to nádherný vztah. Nejenom pracovní, ale i lidský, protože Eva byla voda a já jsem byl oheň,“ řekl o jejich spolupráci, která začala v roce 1994, Českému rozhlasu před třemi lety – po její smrti. V knize Život s filmem jej zase Zaoralová popisovala jako nestrojeného a rovného člověka bez hvězdných manýrů.