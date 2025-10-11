0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
10. 11. 20255 minut

Garrigue: Odchod šéfa BBC - Kdo je muž s fedorou - Kam už se nedostanou vlaky lásky

Koleje jsou pro mnoho Ukrajinců klíčovým spojením, ale na východ už nemohou jezdit

Magdaléna Fajtová
,
Ondřej Kundra

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Kyjeva a Chersonu,

málokterá země v Evropě chová tak velkou lásku k vlakům jako Česko. Když například trávíte delší čas v zahraničí, pak teprve dokážete docenit hustou síť kolejí, po kterých se v naší zemi dostanete prakticky kamkoli. Pravda, někdy to trvá dost dlouho, ale nakonec člověk dorazí s vlakovou jízdenkou třeba i do Kubovy Hutě – šumavské obce s nejvýše položenou vlakovou stanicí v Česku. Vlaky jsou velmi důležitým dopravním prostředkem také na Ukrajině. Kvůli válce a stále výkonnějším dronům se ale do mnohých východoukrajinských měst a obcí dostat nedá – v dnešním díle Garrigue se tomu věnuje můj kolega Ondřej Kundra. Nejdříve se ale tradičně pojďme podívat, co se děje ve světě!

