Buď se změníme, nebo skončíme jako ČSSD, hecuje před klíčovým kongresem roztleskávač ODS
Kupka se stane novým šéfem strany, ale důležité je, zda se do vedení dostanou lidé, kteří vidí svět jako hejtman Kuba
Výsledky voleb se konečně promítly do složení nové vlády, a základní článek té předchozí – ODS – tak má konečně čas zabývat se sám sebou. Oproti poslední dekádě, kdy bez debat udával směr Petr Fiala, je diskuse o budoucí podobě zdejší tradiční premiérské strany o hodně živější. Ačkoli v rámci strany sílí volání po výrazných změnách, favoritem na zisk nejvyššího stranického postu je stále Martin Kupka, tedy Fialův blízký spolupracovník. Jak tedy bude vypadat vedení ODS po lednovém kongresu a kam to stranu posune?
Ivan narušitel
Na lednovém kongresu nepůjde o změnu základů ODS, nikdo z dosavadních kandidátů do nejužšího vedení nenabízí otočení kormidla směrem od podpory Ukrajiny, přešaltování na protievropskou rétoriku nebo otevření náruče extremistickým stranám koncentrovaným kolem SPD Tomia Okamury. Dává to smysl, bývalí členové ODS, kteří měli tendenci k těmto názorům směřovat, jsou nyní ve stranách jako Svobodní, Trikolora, SPD nebo Motoristé.
Pokud proběhne proměna ODS, bude to na úrovni technických detailů, jako je výše daní, přístup k regulaci byznysu nebo prohlubování rozpočtových schodků, nikoli rozboření zásadních postojů strany – včetně tradiční klausovské nechuti k prohloubení evropské integrace a odporu k přijetí eura. Adepti na nejvyšší stranické posty se možná liší v představě o tom, jak by měla strana komunikovat nebo jestli potřebuje tisíce nových členů, ale nikoli v tom, na jaké straně historie ODS stojí. Ostatně, jestli se na něčem shodne většina strany, tak to je ocenění Petra Fialy a jeho cesty do Kyjeva na začátku války na Ukrajině.
