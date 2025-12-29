Rozcuchaný Johnson, Sikorského vysoká škola diplomacie, nebe pro golfy
Garrigue: naše letošní zážitky ze zahraničních cest a rozhovorů
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy a tak trochu z celého světa, dnešní vydání newsletteru Garrigue je poslední v tomto roce, a proto jsem se rozhodla udělat jej trochu jinak než obvykle. Místo přehledu událostí bych vám dnes ráda nabídla střípky z naší práce – hlavně ze zahraničních služebních cest a rozhovorů. Díky tomu, že si nás předplácíte a že si kupujete Respekt, vám můžeme přinášet reportáže z různých míst světa – a jsme za to opravdu moc rádi.
Sama jsem letos byla pracovně v zahraničí desetkrát, z toho pětkrát v Bruselu (a jednou jsem napsala text i z dovolené v Libanonu). Kolega Tomáš Brolík letos několikrát navštívil Maďarsko a Polsko, Ondřej Kundra byl na Ukrajině, v Izraeli a na Baltu lovil ruské špiony. Tomáš Lindner byl letos sedmkrát v Německu, jednou v Nizozemsku a pak také v Zambii, Ghaně a Keni. Dominika Perlínová byla na summitu NATO v Turecku. Udělali jsme dohromady vyšší desítky zahraničněpolitických textů, rozhovorů i podcastů. A dělali jsme to moc rádi. Tak ještě jednou díky za vaši podporu a těšíme se, že nás budete číst i v roce 2026!
Rozcuchaný Boris Johnson
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu