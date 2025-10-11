Hranice soukromí politiků. Máme vidět do ložnice Jindřicha Rajchla?
Odpověď je jasná, ale proč před lety sám Okamura sdílel odkazy na lechtivé video oponenta?
Na sociálních sítích se objevily zprávy, že existuje nahrávka, na které poslanec Jindřich Rajchl (člen klubu SPD), jeho žena a další lidé provozují společně sex. Pak se zveřejnily printscreeny z onoho videa a následně uváděly indicie, kde se dá snímek najít. Následovala informace o dalším videu s Rajchlem, tentokrát o profesionálně natočeném pornu určeném široké veřejnosti.
Lidé, kteří za zveřejněním pod vedením Mikaela Oganesjana stáli, vyrazili před Rajchlův dům. Ten tvrdí, že trojice lidí zastavila jeho dceru na ulici, vyzvídala, a tak ji vyděsila. Na zveřejněném videu je ale patrné, že nevěděli, že je to jeho dcera, a zjišťovali, jestli tam Rajchl bydlí. Rozhovor netrval ani minutu. I tak je jejich postup pochybný, k čemuž se ještě dostaneme. Trestněprávní otázku nechejme na policii, podstatnější ale je, kde leží hranice soukromí politiků obecně a v tomto případě Jindřicha Rajchla? A proč před lety Tomio Okamura sám šířil odkazy na videa svého oponenta?
Do toho nám nic není
Náš svět se digitalizuje, stále za sebou necháváme větší a větší elektronickou stopu. Cokoli, co napíšeme na internet, cokoli, co si natočíme na mobil, kameru, může jednou skončit ve veřejném prostoru. Dnes už si to začínáme uvědomovat, ale před pár lety jsme to nepochybně podceňovali. A před deseti a více lety by nikoho asi nenapadlo, že se soukromá nahrávka může během chvíle dostat téměř do každé domácnosti. Je to nebezpečné a může to mít devastující dopady na životy lidí.
Pokud se tedy někde objeví nahrávka ze soukromí jakékoli veřejné osoby, je třeba velmi pečlivě zvažovat, jestli je ve veřejném zájmu s ní pracovat. A také jak s ní nakládat. Lidé, kteří na video upozornili na sítích, tvrdí, že chtěli ukázat pokrytectví Jindřicha Rajchla, protože se tváří jako zastánce tradičních hodnot, přitom však provozuje sex v přítomnosti více lidí a vědomě se u toho natáčí. Později, jak už bylo řečeno, upozornili na další video s Rajchlem, tentokrát profesionální porno, které je k dispozici na webech zveřejňujících pornografii.
Jsme moderní a otevřená společnost, sex, který je provozován se souhlasem všech přítomných, nám vůbec nepřísluší hodnotit. Video nám nepomáhá v žádném ohledu lépe pochopit Jindřicha Rajchla – jeho nenávistná politika nabízí dostatek materiálu ke kritice, že není třeba tahat něco ze soukromí.
Není ve veřejném zájmu na něj upozorňovat způsobem, který je senzacechtivý a jenž láká ke sledování nahrávky, překročením hranice jsou už samotné zveřejněné printscreeny z videa, kde sice nejsou vidět intimní partie, ale i tak je tam dost z odhaleného těla. Zcela scestné je dávat video na placený portál, jako by na tom chtěli vydělávat. Za hranou je i postávání před Rajchlovým domem a snaha politika diskreditovat před sousedy, to nemá nic společného s prací, jakou třeba dělají novináři.
Aktivisté tvrdí, že obě videa našli na sítích či pornostránkách. Ono profesionální video tam skutečně je. Tady neplatí Rajchlovo tvrzení, že se někdo prolomil do jeho soukromí. Za jeho přítomnost ve veřejném prostoru nese odpovědnost on sám. A tady se ze soukromého tématu stává chtě nechtě i téma veřejné. A to jeho vlastním přičiněním.
Dvojí metr
Rajchl a jeho poslanecký šéf Tomio Okamura musí veřejnosti vysvětlit, jaká kritéria při hodnocení lidí, kteří v minulosti natočili oficiální porno, volí. Jak známo, před deseti lety na veřejnost unikla nahrávka, kde expert na bezpečnostní otázky Jakub Janda jako mladý natočil lechtivé video pro jeden web. Od té doby jej lidé, včetně Rajchla, znevažovali a označovali za pornoherce. Mimochodem velkou ukázku z videa, kde Janda vystupuje sám, zveřejnil tehdy i Blesk. To se u Rajchla naštěstí nestalo.
Janda k tomu přistoupil příkladně, omluvil se za mladickou nerozvážnost a nic nezapíral, nikoho neobviňoval z vymýšlení si. I v jeho případě nebylo zveřejnění videa ve veřejném zájmu a jeho kritici sdíleli video či alespoň na něj donekonečna upozorňovali. Tomio Okamura dokonce vyzýval ke konci Jandovy kariéry.
Okamura například 30. listopadu 2016 natočil na Facebooku video, kde se pohoršuje, že mu síť smazala příspěvek, kde sdílel printscreen z videa s Jandou. Okamura k tomu ve videu a ve statusu u něj přiloženém říká: „Vůbec poprvé za dobu existence mé stránky na Facebooku mi administrátor zřejmě na něčí tvrdý nátlak smazal status, a to status, ve kterém jsem vás informoval o zcela zásadní věci. Problém zřejmě spočívá v tom, že jsem si dovolil publikovat fotografii gay pornoherce Jakuba Jandy, který vede státem podporovanou neziskovou organizaci Evropské hodnoty. Tedy silně cenzurovanou verzi fotografie toho, jak tento člověk poučující nás za veřejné peníze o hodnotách vystupoval jako gay pornoherec.“
Okamura považoval za „neuvěřitelné“, že se Janda s takovým šrámem smí objevit na půdě univerzity. Dokonce vyzval své stoupence: „A pokud se mnou souhlasíte a myslíte si, že tuto informaci by měli lidé vědět, prosím, SDÍLEJTE. Prosím, sdílejte, dokud je to možné.“
Prezident Miloš Zeman tehdy také přiložil polínko k hysterii: „Janda před kamerou vydatně onanoval jako pornoherec, a díky tomu je pro mě nedůvěryhodný partner v diskusi.“
Omluví se?
Takže jak to tedy je? Je to na konec kariéry? Proč nebyl poslanec za SPD transparentní a neřekl to voličům před volbami sám? Vyzve Okamura Rajchla k odchodu ze sněmovny? Politici se mají posuzovat podle své politické činnosti. Rajchl nespáchal trestný čin. Ano, konzervativní strany bývají přísné, v Británii odstoupil poslanec, protože si v práci jen pustil porno. Lidovci přiměli kandidátku do krajských voleb odstoupit, protože fotila erotické snímky. Ničit ale kariéry jen kvůli tomu je přehnané. Odpověď se proto zdá jasná, už to bylo řečeno výše: když se k tomu člověk postaví čelem jako Jakub Janda, může se jet dál. Vzhledem k předchozím postojům Rajchla a Okamury je to ale komplikovanější. Třeba se Jandovi dodatečně omluví.
