O putující děloze a hysterii kolem novely ústavy
Když konzervativec Viliam Karas slovenské společnosti vzkazuje, abychom přestala hystericky blbnout, měli bychom zpozornět
„Je třeba přestat hysterčit,“ vzkázal koncem září slovenské společnosti místopředseda KDH Viliam Karas. A dodal: „Pokud zde budeme takto hystericky blbnout, tak národ přivedeme na pokraj občanské války.“ Na závěr rozhovoru pro deník Postoj se k hysterii ještě jednou vrátil, když mluvil o roli křesťanských demokratů na politické scéně: „Nevidím tu jinou stranu, která by společnosti dokázala přinést potřebnou racionalitu a zklidnění hysterie a hejtů, které zde vidíme.“
Klapka, střih. O týden později redaktoři Postoje diskutovali v Ružomberku. V debatě mimo jiné zaznělo, že „reakce z liberálně-progresivního spektra se zdá být strašně hysterická“. A také, že „k hysterizující části liberálů je třeba mít empatii“.Opět klapka, střih. Přelom října a listopadu, šéfredaktoři Postoje a Denníku N se v debatě přou, zda v souvislosti s novelou ústavy hysteričtěji jednali progresivci, nebo naopak konzervativci.
Nemá smysl tvrdit, že reakce liberální části společnosti na novelu ústavy byla umírněná a dokonale vyvážená. Například jsem příliš nerozuměl, proč byli po schválení novely křesťanští demokraté vystaveni výrazně větší kritice než před jejím schválením. Vždyť KDH už měsíce jasně komunikovalo, jak se zachová. Skutečnost, že novelu nakonec prosadili, by neměla při hodnocení jejich postojů hrát závažnější roli.
