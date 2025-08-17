0:00
Téma17. 8. 202516 minut

Čeští bojovníci za Putina

Jak se vojáci „za mír“ chystali pomáhat Rusku při útoku na Evropu

Ivana Svobodová

Na lavici obžalovaných sedí vedle sebe pět lidí, čtyři muži a jedna žena, všichni staršího věku. Podle zjištění policie a obžaloby přednášené v druhém srpnovém týdnu u Městského soudu v Praze jde o skupinu, která byla připravena v pravý okamžik – ten, který se bude hodit Rusku – měnit násilně pořádky v naší zemi. K výcviku k „diverzním akcím“ se jim v roce 2017 podařilo vyslat mezi proruské bojovníky do Doněcka toho nejmladšího z lavice, pohublého sedmapadesátiletého dělníka a odborníka na zakládání a údržbu permakulturních zahrad Miloše Ouřeckého. Plány mělo vedení spolku s dlouhým názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír, k němuž všichni obvinění patří, o dost větší: vycvičit na Donbase k bojům s českými spoluobčany lidí mnohem víc. Případ, který začal soud projednávat, bude rozhodovat o zapojení obžalovaných do teroristické skupiny. Podle původních plánů justice se mělo začít už v červenci, ale to nevyšlo: k prvnímu stání dorazil s velkým rámusem zástup podporovatelů souzené pětice, všichni hlučeli u soudu a byli nespokojeni, že se nevejdou do místnosti, jednání muselo být odloženo. Teď už byla místnost větší, stráž připravena a na chodbách i v jednacím sále vládl klid. 

Nebezpečná věc

Na dálku ze Slovenska sleduje případ novinář a spisovatel Tomáš Forró. Příběh pěti obžalovaných lidí je tomuto známému autorovi reportáží z okupovaného Donbasu blízký nejen tématem, ale i tím, že čtyři z nich zná osobně. Šéfa proruských „záložáků“ Ivana Kratochvíla, bývalého důstojníka Československé armády, jeho zástupkyni a velitelku štábu skupiny Andreu Krulišovou, pravoslavného kněze a ideologa skupiny Přemysla Hadravu i samotného bojovníka Ouřeckého. Poslední obžalovaný, kterého Forró osobně nezná, je obžalován, že teroristické skupině přispěl penězi a policisté u něj doma našli zbraně.

Byla to ostatně zjištění Tomáše Forróa, která stála na počátku vyšetřování vedoucího až k dnešnímu soudu. Forró od roku 2016 pobýval jako reportér i v částech východní Ukrajiny obsazené proruskými separatisty. Jako jedinému novináři na světě se mu tehdy podařilo získat důvěru lidí na obou stranách už probíhající, nicméně ještě nikoli celoplošné rusko-ukrajinské války, psal o nich reportáže do novin i knihy. Na území zabrané separatisty jezdil hlavně za dvěma českými vojáky, kteří se tehdy vydali pomáhat Rusku, za Jiřím Urbánkem a Pavlem Botkou. Každému z nich už české soudy v roce 2022 vyměřily v nepřítomnosti trest dvaceti let za mřížemi za teroristický útok a účast v teroristické skupině. I když oba vojáci v ozbrojených složkách separatistů věděli, že má Forró jiný světonázor a ruské angažmá na východě Ukrajiny vnímá jinak než oni, získali k němu přátelský vztah. A na podzim roku 2017 se ho v bojové linii kousek od města Mariupol zeptali, jestli nechce poznat dalšího Čecha, který k nim do bojové skupiny nedávno přibyl. Forró souhlasil.

