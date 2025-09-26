Cestovatel Hlubuček, špinavý svět Dozimetru a těžká hlava Víta Rakušana
O co všechno jde v kauze, která může rozhodnout o budoucnosti země
Vypadají skoro stejně, dlouho spolupracovali a teď kvůli tomu oba sedí na stejné soudní lavici. Podnikatelé Pavel Kos a lobbista Michal Redl, kterým obžaloba ve známé korupční aféře Dozimetr navrhuje více než desetiletý trest, mají před sebou hodně nejistou budoucnost. Možná i proto se teď dvojice poprvé rozdělila a zkouší jí čelit na vlastní pěst. Zatímco Kos se pod tíhou důkazů u soudu přiznal, že bral úplatky, Redl vinu dál odmítá.
Z případu má před volbami těžkou hlavu i vicepremiér a lídr Starostů Vít Rakušan, protože v jedné z jeho hlavních rolí figuruje bývalý vlivný politik STAN a náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Právě toho podnikatel Kos označil za jednu z hlav organizované zločinecké sítě. A to, jak si věc vyhodnotí už za pár dní voliči, spolurozhodne o výsledku strany, potažmo o dalším politickém osudu jejího šéfa.
Nevzpomínám si
Soud začal Dozimetr řešit jen dva týdny před volbami a Kos přišel na řadu v úterý jako jeden z prvních. V přestávce mezi mnohahodinovou výpovědí se prochází se svým advokátem Danielem Volákem po dlouhých chodbách justičního areálu v Praze na Míčankách, probírají spolu taktiku a strategii, jak čelit dalším nepříjemným soudcovým otázkám. „Můj klient vám nebude nic říkat. Opravdu ne,“ reaguje Volák na otázku Respektu, co Kose ke korupčnímu jednání přimělo, protože to v soudní síni zatím nijak nevysvětlil. Kos mlčí a jen nesouhlasně kroutí hlavou.
