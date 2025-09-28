0:00
28. 9. 20254 minuty

Co nám přinesly volby 1990–2021

O čem budou ty letošní, rozhodnete vy

Erik Tabery

Aktuálním volbám se detailně věnujeme v hlavním textu čísla, proto tady využiji prostor k rychlému průletu volbami předchozími. O čem rozhodly?

1990 Ve volbách drtivě zvítězilo Občanské fórum, takže víceméně šlo o manifestaci: chceme žít svobodně. Došlo ale i k jiné, menší manifestaci: chceme i nadále komunistickou stranu.

1992 Voliči si zřejmě mysleli, že volí pokračování nastoupené cesty, kdy už sice neexistuje Občanské fórum, ale jeho étos žije v nástupnických stranách. Na Slovensku však uspěly zejména strany kritické ke společnému státu, čehož využili Václav Klaus a Vladimír Mečiar k rozdělení Československa. Což ani jedna strana neměla v programu.

1996 ODS poměrně těsně vítězí, středopravicové vlády ale slábnou, sociální demokraté vedení Milošem Zemanem rekordně posilují. Václav Klaus už dva roky předtím ukončil transformaci a lidé mu uvěřili. Ekonomika začíná drhnout a občané jsou nespokojení. Zeman přišel s do té doby nepoužívaným drsným slovníkem, mluví o „spálené zemi“. Vláda zažádala o vstup do EU, následný úřednický kabinet do NATO.

