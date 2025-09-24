Lepším premiérem než já by byl pan Babiš
S Karlem Havlíčkem o budoucnosti veřejnoprávních médií, ruských dronech nad Polskem a problémech Andreje Babiše
Možná se brzy stanete premiérem, takže zažijete něco, co se poštěstí opravdu naprostému minimu spoluobčanů. Jaké to je? Vnímáte něco jinak než dřív?
Jsem pragmatik a vím, co obnáší být na vysokých vládních pozicích, byl jsem vicepremiérem, byl jsem velmi blízko Babišovi. Možná to drtivá většina lidí vnímá jako velmi společenskou a prestižní pozici, já to vnímám jako oběť, ale kdyby nastala ta situace, že bych měl tu odpovědnost převzít, tak jsem na to připraven. Byl jsem vicepremiérem, lidé mě dostatečně znají, včetně plusů i minusů, a jsem pracovitý člověk. Kdyby o to ale usiloval Andrej Babiš, budu ho podporovat.
Například Tony Blair ve svých pamětech popisoval, že když se blížil té chvíli, tak to na něj silně dolehlo. Zažil jste něco podobného?
Odpovědnost vnímám průběžně, a to dokonce i v době, kdy jsme v opozici. Ačkoli jsem exekutivec, a nebudu vám nalhávat, že by mě Poslanecká sněmovna a její procedury naplňovaly, jsem rád, že jsem si tím mohl projít, protože jsem pokorný. Na sněmovnu jsem nahlížel jako ministr trochu s despektem, ale pochopil jsem, že má svoje pravidla a že to je elementární pilíř demokracie a že je důležité si tím projít, včetně opoziční práce. Tedy dostat se do role, do které nás dostávala paní Pekarová Adamová, když jsme šoupali v rohu nohama. Ale to patří k politickému životu.
