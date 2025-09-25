Jako by se zbouraly Hradčany
Jeden z nejhezčích mostů zachránil nenápadný fakt, že součástí občanské společnosti v Česku jsou i miliardáři
Tak přece. Jedna ze stavebních ikon Prahy – železniční most pod Vyšehradem – se nebude bourat, ale rekonstruovat. Kulturně-dopravní spor, v němž se zvažovala potřeba modernizace tranzitního železničního koridoru, jímž se jezdí z pravého na levý břeh Vltavy, a zároveň hodnota mostu z pohledu kulturního dědictví, nakonec rozsekl ministr dopravy Martin Kupka – k radosti památkářů a příznivců stavby. Ani doprava by však variantou rekonstrukce neměla utrpět, potřebná třetí kolej se má vyřešit formou přístavby k opravenému mostu.
Nemějme však dojem, že se most nakonec podařilo zachránit díky systematické památkové ochraně. Dá se říct, že jde o shodu dvou šťastných okolností. V rozhodování ministerstva dopravy, které nakonec dostalo ve věci hlavní slovo, hrálo významnou roli vyjádření UNESCO. Jeho specializovaný orgán ICOMOS po návštěvě Prahy v prosinci 2024 jednoznačně a poměrně důrazně doporučil rekonstrukci. Spekulovalo se pak i o tom, že zbourání by pro hlavní město znamenalo vyškrtnutí ze seznamu světového kulturního dědictví.
Mise ale nejela do Prahy kvůli mostu. Jednalo se o rutinní návštěvu, kterou podniká zhruba jednou za čtyři až šest let a posuzuje chystané větší projekty, které by mohly ovlivnit hodnotu kulturního dědictví daného místa. A orgán UNESCO do Prahy zavítal zrovna ve chvíli, když už to vypadalo, že stavba nového mostu, jehož podoba vyplynula z architektonické soutěže placené Správou železnic, je téměř jistá. Prostě to tak vyšlo.
Nedílná součást
