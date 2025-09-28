Strategická partnerství a dobrý mix. San Sebastián ukazuje, jak budovat značku bez Hollywoodu
Na španělském festivalu výjimečně soutěžily i dva české snímky – jeden mazaný, druhý hravý
Netflix, Gaza a americká herečka Angelina Jolie. Tak by se dal ve třech bodech shrnout 73. ročník festivalu v severošpanělském San Sebastiánu, který skončil o uplynulém víkendu. Letos měla v soutěži nebývale silné zastoupení hned dvěma snímky i česká kinematografie. Filmem Franz Agnieszky Holland, který aktuálně hrají česká kina a časopis Deadline ho pozitivně recenzoval jako „hravý životopis zkoumající záhadu jednoho z nejvlivnějších spisovatelů 20. století“. A dramatem s prvky komedie Nevděčné bytosti od Olma Omerzua, jenž přijde do kin příští rok a Hollywood Reporter ho zhodnotil jako „mazané drama o rodině rozvrácené anorexií“.
Jak v soutěži nakonec obstály, bylo známo až po uzávěrce. Důvod, proč se objevily v hlavní soutěži, ale nemá mnoho společného s tím, že jde o české filmy – byť v tuzemských kruzích se jejich účast bere jako pozitivní zpráva o české kinematografii. Oba dobře zapadaly do strategie organizátorů, jak budovat reputaci přehlídky a upevňovat viditelnost akce, která sice patří k předním evropským přehlídkám, ale je o příčku níž než Cannes či Benátky. K této taktice patří i výjimečně úzká spolupráce s Netflixem, k němuž se ještě nedávno stavěly festivaly obezřetně. V San Sebastiánu se tohle strategické partnerství potvrdilo na nejviditelnějším místě. Festival zahájil film z produkce této platformy, argentinské komediální drama 27 nocí.
Na červený koberec autobusem
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu