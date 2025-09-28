Výstava týdne: Tři nezaměnitelné individuality spojily síly do jednoho tvůrčího gesta
HYB4 Galerie vznikla v pražském Kampusu Hybernská, jejž spravuje Filozofická fakulta UK, před osmi lety. Vlastně jsou to galerie dvě: ta větší má kódové označení A.1 a aktuálně v ní probíhá výstava archivních studentských fotek v rámci oslav padesáti let katedry fotografie na FAMU. Menší se říká C.0 a vyznačuje se tak pronikavě ostrým nasvícením zcela bílého prostoru, že vstup do síně připomíná ponoření se do světelné mlhy. V případě nové výstavy TO/IT, kterou dali pod dohledem kurátora Filipa Kazdy dohromady Hana Garová (39), Ondřej Filípek (32) a Vojtěch Míča (59), se tento handicap projevuje výjimečně jako výhoda: jakmile se člověk v galerii rozkouká, stane se rázem součástí dokonalého kolaborativního experimentu, který ze tří nezaměnitelných individualit udělal nerozlišitelný trojjediný útvar.
