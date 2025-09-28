0:00
Astrounat Brázda
Zvolí si Česko vládu hněvu?
Pět světových zpráv

Vězněná tvář arabského jara je na svobodě

Egyptský autoritářský prezident Sísí omilostnil nejznámějšího politického disidenta v zemi, Alá Abdala Fattáha. Dnes 43letý programátor a bloger s britsko-egyptským občanstvím byl v roce 2011 jednou z nejvýraznějších tváří takzvaného arabského jara, masových protestů za větší důstojnost, které vedly k pádu tři desítky let vládnoucího diktátora Mubáraka. Po dvou chaotických porevolučních letech se však moci ujala armáda a v rámci nastolené kontrarevoluce byli Fattáh a další sekulární prodemokratičtí aktivisté (a ještě řádově větší počet členů islamistického Muslimského bratrstva) uvězněni. Aktuálně byl za mřížemi kvůli příspěvku na sociálních sítích, který dle soudu údajně ohrožoval národní bezpečnost. K omilostnění nakonec přispěly i hladovky, které drželi vězněný aktivista a jeho matka, profesorka matematiky a též držitelka dvojího britsko-egyptského občanství. Britští diplomaté i premiér Keir Starmer se u egyptského vládce zasazovali o Fattáhovo propuštění. 

Pět let vězení pro Sarkozyho 

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení. V roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel podle obžaloby dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím, díky níž pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce, nelegálního financování kampaně, utajování zpronevěry libyjských veřejných peněz a ze zločinného spolčení. Exprezident rozsudek odmítá a plánuje se odvolat. Pařížský soud ale rozhodl, že i tak musí nastoupit do vězení.

