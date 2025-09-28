FILM TÝDNE: Na druhé straně léta se dá dospět jinak. Vojtěch Strakatý se vynořil jako pozoruhodný autor
V krátkém odstupu jednoho roku se v kinech objevily dva filmy režiséra a scenáristy Vojtěcha Strakatého. Oba evokují zlomové plynutí času, konce a možné nové začátky. Oba sledují dívčí zkušenost a patří do oblíbeného žánru coming-of-age filmů, tedy snímků o dospívání, které vnímavému autorovi nabízejí na známém terénu prostor pro vlastní osobité variace prožívání zásadní lidské zkušenosti; možnost dotknout se čehosi pomíjivého, niterného, formativního.
Jeho debut After Party, uvedený na festivalu v Benátkách, je drama s dospívající hrdinkou konfrontovanou s nečekanými „hlubinami“ dospělého světa v podobě dluhů jejího otce, kdy exekuce hrozí pohltit její dosavadní život. Jeho druhý film Na druhé straně léta opakuje motiv „hlubin“ i hrdinek čelících zásadnímu rozhodnutí, které je nezvratně změní. Tentokrát má podobu mystické tůně na ostrově uprostřed jezera.
