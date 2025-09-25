Uznání palestinského státu ze strany Francie a Británie je zoufalou vzpourou proti realitě
Lepší dlouhodobé řešení věčného sváru než vznik dvou států neznáme. Přesto se stává utopií
Palestinský stát ještě neměl takovou podporu. – Palestinský stát ještě nebyl tak daleko. – Izrael historicky vítězí. – Izrael historicky ztrácí.
Konflikt na Blízkém východě, jeho historické kořeny i možná řešení jsou desítky let hlavolamem nejen pro diplomaty. A ve vleku masakrů hnutí Hamás v izraelských kibucech a následné brutální izraelské odvety v Gaze se jeho složitost vyvinula až do paradoxní situace, kdy jsou pravdivé všechny výše uvedené, přitom zcela protikladné závěry.
Až do letošního září nezávislou Palestinu neuznával žádný z členů G7, uskupení nejvlivnějších západních zemí. Tento týden postoj změnily hned tři země, Francie, Velká Británie a Kanada – a po jejich boku také například Austrálie a Portugalsko. Takový koordinovaný postup dlouhodobých spojenců Izraele, kteří po 7. říjnu zcela jasně odsoudili teror Hamásu a podpořili právo Izraele na odvetu a sebeobranu, byl donedávna nepředstavitelný. Palestinu uznává naprostá většina světa, aktuálně 157 ze 193 členských států OSN.
Historicky nejširší diplomatická podpora jde ovšem ruku v ruce s tím, že reálná naděje na vznik nezávislé Palestiny mizí. Emmanuel Macron ostatně sám připustil, že mezinárodní legitimizace je z jeho pohledu jedinou šancí, aby tato možnost – která leží v základech desítky let trvajících snah o mír v regionu – zcela nezmizela ze stolu. Francie, Británie a spol. nemají žádné mocenské páky, kterými by svou představu mohly napomoci přetvořit do reality.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu