Kultura28. 9. 20252 minuty

Album týdne: Postavy z písní Jiřího Imlaufa stále po něčem touží, ale nemají sílu za tím znovu jít 

Pavel Turek

Čtyři roky po rozpadu ústecké skupiny Houpací koně přichází její frontman, zpěvák a textař Jiří Imlauf s debutovou sólovkou nazvanou jednoduše Teď. Kapelnímu zvuku by album nemohlo být vzdálenější. Na rozdíl od opulentního zvuku, bohatých aranží a konceptuálních oblouků ve vyprávění, které charakterizovaly poslední nahrávky Houpacích koní, se Imlauf na Teď obrací k intimitě. Všech devět nových melancholických písní vzniklo s akustickou folkovou kytarou pouze pod dohledem producenta Tomáše Neuwertha a s přispěním Ondřeje Kyase, kytaristy a klávesisty z kapely Květy, který nahrávku citlivě instrumentálně dobarvuje. Místo aby Imlauf hlučně expandoval ven, jak to dělával s rockovou kapelou, zůstává uvnitř. To samé platí i o hrdinech jeho songů.

