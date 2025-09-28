Pět českých zpráv
Státní zástupci z Olomouce ministryni Decroix nic netajili
Postup Vrchního státního zastupitelství Olomouc v bitcoinové kauze byl v souladu se zákonem, uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Dohled v kauze ukončilo. NSZ bude zároveň v téže trestní věci rozhodovat o stížnosti obviněného Tomáše Jiřikovského proti usnesení o zahájení trestního stíhání. NSZ obdrželo podnět ohledně dohledu od ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), ministerstvo podle ní nedostávalo adekvátní odpovědi. Decroix žádala NSZ, aby se zaměřilo hlavně na otázku, zda v trestní věci nenastávají průtahy a jsou dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení. Podnět podala kvůli ochraně majetkových zájmů státu. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun výtky ministryně ohledně nedostatečné informovanosti v takzvané bitcoinové kauze odmítl. Vrchní státní zastupitelství na její žádosti podle něj odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícím stadiu trestního řízení.
Biskup Václav Malý odchází do důchodu
