0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda28. 9. 20253 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Státní zástupci z Olomouce ministryni Decroix nic netajili

Postup Vrchního státního zastupitelství Olomouc v bitcoinové kauze byl v souladu se zákonem, uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství. Dohled v kauze ukončilo. NSZ bude zároveň v téže trestní věci rozhodovat o stížnosti obviněného Tomáše Jiřikovského proti usnesení o zahájení trestního stíhání. NSZ obdrželo podnět ohledně dohledu od ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS), ministerstvo podle ní nedostávalo adekvátní odpovědi. Decroix žádala NSZ, aby se zaměřilo hlavně na otázku, zda v trestní věci nenastávají průtahy a jsou dodržovány zásady činnosti orgánů činných v trestním řízení. Podnět podala kvůli ochraně majetkových zájmů státu. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun výtky ministryně ohledně nedostatečné informovanosti v takzvané bitcoinové kauze odmítl. Vrchní státní zastupitelství na její žádosti podle něj odpovědělo obratem a v rozsahu odpovídajícím stadiu trestního řízení.

Biskup Václav Malý odchází do důchodu

↓ INZERCE
Václav Malý Autor: Matěj Stránský

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články