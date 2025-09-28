Proč Česko potřebovalo Petra Fialu
… a možná ještě bude potřebovat
V jedné z nedávných televizních debat zaznělo konstatování, že Petr Fiala je neúspěšný politik. Ze známých dat to může znít jako logický závěr: k žádnému jinému premiérovi v Evropě neprojevuje veřejné mínění tak vysokou nedůvěru a zdá se, že vše – nízké volební preference, nijak skvělá bilance ekonomiky či vývoj politiky v okolních státech – stojí proti Fialovi.
Jenže i když schytává v kampani spoustu nesouhlasu a jeho dosavadní éře lze leccos vytknout, je zároveň politikem, kterého Česko potřebovalo.
Cení se i odvaha
Ať už říjnové parlamentní volby dopadnou jakkoli, pro budoucí narativ české politiky je dobré říct, že obraz Fialy jako neúspěšného politika není výstižný. Nenápadný brněnský profesor politologie, rektor a chvíli i nestranický ministr školství měl v roce 2014 kuráž převzít vedení nejpyšnější politické strany předchozích dvou dekád. ODS pomohl vyhnout se hrozícímu pádu do bezvýznamnosti a vrátil ji zpět do nejvyšší hry o premiéra země.
