Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
28. 9. 20254 minuty

Proč Česko potřebovalo Petra Fialu

… a možná ještě bude potřebovat

Marek Švehla

V jedné z nedávných televizních debat zaznělo konstatování, že Petr Fiala je neúspěšný politik. Ze známých dat to může znít jako logický závěr: k žádnému jinému premiérovi v Evropě neprojevuje veřejné mínění tak vysokou nedůvěru a zdá se, že vše – nízké volební preference, nijak skvělá bilance ekonomiky či vývoj politiky v okolních státech – stojí proti Fialovi. 

Jenže i když schytává v kampani spoustu nesouhlasu a jeho dosavadní éře lze leccos vytknout, je zároveň politikem, kterého Česko potřebovalo. 

Cení se i odvaha

Ať už říjnové parlamentní volby dopadnou jakkoli, pro budoucí narativ české politiky je dobré říct, že obraz Fialy jako neúspěšného politika není výstižný. Nenápadný brněnský profesor politologie, rektor a chvíli i nestranický ministr školství měl v roce 2014 kuráž převzít vedení nejpyšnější politické strany předchozích dvou dekád. ODS pomohl vyhnout se hrozícímu pádu do bezvýznamnosti a vrátil ji zpět do nejvyšší hry o premiéra země. 

