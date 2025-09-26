Nejlepší kulturu hledej uprostřed sídliště
Na Jižním Městě probíhá unikátní experiment, kterého se účastní i Dejvické divadlo
Od předposlední zářijové soboty sídlí populární Dejvické divadlo na nové adrese. Spolu s dalšími čtyřmi kulturními institucemi obývá prostor pojmenovaný Kulturní stanice Galaxie, který najdeme v hlavním městě v těsném sousedství konečné stanice metra C Háje. Zatímco divadlo začalo uprostřed tyčících se paneláků sídliště Jižní Město pod dohledem nového uměleckého šéfa Jiřího Havelky zkoušet další inscenaci, dokumentární drama Facka o nedávné brutální potyčce v centru Prahy, v sousedních sálech probíhá multižánrový festival 4+4 dny v pohybu.
Tato přehlídka se v kraji stala legendou díky oživování podobných léta nevyužívaných objektů, jakým je právě bývalé multikino Galaxie. Už 30 let za ní stojí dramaturgyně Denisa Václavová se svým ustáleným produkčním týmem, do kterého neodmyslitelně patří i její partner Krištof Kintera.
Sochař nyní pro Galaxii vytvořil speciální bar ve společném foyer, z nějž vedou dveře jak do Dejvického divadla, tak do dětského Divadla Minor, tanečního studia DanceConnected, školního experimentálního prostoru DAMU a dvou výstavních sálů. Kintera stěnu baru zaplnil stovkami lahví s imitacemi nápojů, jejichž etikety mají naznačovat pestrost aktuální nabídky emocí v Galaxii: čteme na nich nápisy jako Pohoda, Úcta, Štědrost, Vášeň nebo Patos.
Festival 4+4 dny v pohybu začínal v devadesátých letech jako ryze alternativní podnik, který se každý rok snažil pionýrsky zpřístupnit a nabídkou umění na pár dní oživit nevyužívané budovy, s nimiž si jejich vlastníci zpravidla nevěděli rady. Časem se z podobných site-specific akcí u nás stal trend, který okopírovala třeba J&T Banka, jež dnes v běžně nepřístupných stavbách pořádá prodejní výstavy současného umění. Problém však je, že ve většině těchto opuštěných budov se po skončení několikadenních akcí vůbec nic nemění: buď dál chátrají, nebo jsou zbořeny či přestavěny k nepoznání. S Galaxií by to ale mohlo být jinak.
