Propouštění pedagogů kvůli komentářům o Kirkově smrti běží podle známého scénáře
Konzervativní snahy o kritiku a potrestání vysokoškolských učitelů za liberální názory se stupňují již několik let, částečně pod taktovkou samotného Charlieho Kirka
„VÝUKA SE DNES NEKONÁ,“ stálo v e-mailu. Bylo to ráno po prezidentských volbách v listopadu 2024. „Potřebuji čas, abych mohl truchlit a vyrovnat se s touto rasistickou, fašistickou zemí.“
E-mail se začal rychle šířit na sociálních sítích a brzy zničil kariéru profesora Jamese Bowleyho, který ho poslal třem studentům zapsaným do jeho kurzu „Potrat a náboženství“ na Millsaps College. Jeden z nich zprávu sdílel na Instagramu. Profesor dostal nařízeno, že musí hned druhý den opustit kampus.
Tato epizoda ilustruje rostoucí tlak na svobodu projevu na vysokých školách, který nabral na síle od začátku propalestinských protestů na univerzitních kampusech. A předznamenala současnou obrovskou vlnu odporu proti učitelům a profesorům po zabití Charlieho Kirka. Mnozí z těchto pedagogů nyní čelí vyšetřování nebo propouštění poté, co vůči němu vyjádřili kritiku.
Americká asociace univerzitních profesorů, organizace založená na obranu akademických svobod, uvedla, že má informace o odvetných opatřeních proti asi šedesáti profesorům a učitelům v souvislosti s kritickými komentáři na adresu Charlieho Kirka nebo těch, kteří ho oplakávali.
