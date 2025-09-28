Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Skončilo léto a nastal podzim. Na Pražském hradě pokračovala výstava České korunovační klenoty: Poklad v temnotě. 185 tisíc lidí navštívilo Dny NATO v Mošnově u Ostravy. Zemřela Claudia Cardinale. Ve snaze nalákat do města zpěvné ptáky nechali radní ve Varnsdorfu instalovat do ulic 90 ptačích budek. Chtěli si vyzkoušet, jaké to je mlátit lidi, popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská motivaci zhruba třiceti maskovaných mládenců, kteří vyzbrojeni teleskopickými tyčemi napadli účastníky poklidného protestu proti fašismu ve Frýdku-Místku, a policii se podařilo sedm z nich zadržet. V ostravském superpočítačovém centru IT4Innovations při tamní Vysoké škole báňské začal fungovat první český kvantový počítač VLQ přezdívaný Vlk. Nová cyklostezka spojila Ústecký a Liberecký kraj. Pod heslem „Nedívej se stranou“ demonstrovali aktivisté organizace Animal Save Česko na Václavském náměstí v Praze proti vykořisťování zvířat a vyzývali kolemjdoucí k přechodu na veganství. Cíle Ruska sahají daleko za hranice Ukrajiny, a pokud uspěje, bude to znamenat konec svobody, lidských práv a důstojnosti pro více než sto milionů lidí, řekl na přednášce na Harvardově univerzitě v USA prezident Petr Pavel s tím, že pokud se Moskvě podaří zrušit stávající mezinárodní řád, bude obnovena ruská sféra vlivu ve střední a východní Evropě; podle Pavla je k odvrácení tohoto vývoje bez přímé konfrontace s Rusy nutné „udržet transatlantickou a evropskou jednotu, nadále podporovat ukrajinské ozbrojené síly zbraněmi a vybavením, zpřísnit a lépe koordinovat protiruské sankce a poskytnout Kyjevu trvalé bezpečnostní záruky, jakmile boje ustanou“. Na základě rozzlobených stížností i zoufalých proseb začalo město Praha pracovat na vyřešení nedostatku dostupných veřejných toalet ve svém areálu a oznámilo, že chystá jejich zbrusu novou síť. Je to dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu přístupný bezbariérový objekt, odolný tak, aby v městském prostředí mohl fungovat dlouhodobě, popsal pro Českou televizi architekt Vojtěch Luxemburk z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jednu už experimentálně fungující pražskou veřejnou toaletu stejného modelu, kterých nedaleká Vídeň pro své občany už dávno postavila a zdarma ve všech parcích a zákoutích zpřístupnila stovky. Při práci na loupežném přepadení cizince odhalila policie trojici dvacetiletých pracovníků ostrahy obchodního domu v centru Prahy, kteří si v zadních prostorách svého pracoviště zřídili mučírnu, kam pomocí lstí lákali lidi bez domova, aby je tam pak s neuvěřitelnou krutostí týrali a své bičování, řezání nožem, sexuální ponižování a bití kovovou tyčí si natáčeli na mobilní telefon, kde pak vše objevila šokovaná policie. Řekl bych o sobě, že jsem ctihodný a spořádaný občan – a také člen bílé rasy ochotný za ni bojovat, charakterizoval u pražského okresního soudu sám sebe člen neonacistického hnutí Národní obroda Pavel Matějný (57), který je kromě podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod obžalován i z nedovoleného ozbrojování a násilí proti skupině obyvatel za své výzvy na sociálních sítích k „upalování Židů“ a k „postřílení vlády“. Na vrcholy hor padl první sníh. Plavce v nově opraveném svitavském bazénu začala před utonutím chránit umělá inteligence.
