0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
28. 9. 20252 minuty

Kam zmizelo klima?

Martin Uhlíř

Klimatickou úzkost vystřídala ve veřejném diskurzu klimatická únava. Ve světě, kde Rusko financuje válku z prodeje fosilních paliv a v Bílém domě sedí popírač klimatických změn, jako by téma ztratilo význam. Málokdo v Česku připomíná, že změny vyvolané člověkem mohou udělat některé oblasti Země neobyvatelnými a vyvolat migrační vlny. Vytěsnění, popření skutečnosti je mechanismus, který nás chrání před negativními emocemi.

Těch přesto ušetřeni nejsme. Představitelé ANO nebo vládního Spolu mluví před volbami o klimatu pouze v negativních konotacích – zaznívají spojení jako „zelené šílenství“ nebo „fanatický aktivismus“. SPD a Motoristé rovnou zpochybňují vědecký konsenzus, že za klimatickou změnou je hlavně lidská činnost, a šíří mnohokrát vyvrácené dezinformace, že planeta si se skleníkovými plyny snadno poradí.

Pomáhá tomu i neschopnost médií přijít s relevantními námitkami. Jako by se vracela falešná nestrannost – proti poučenému odborníkovi nasadíme hňupa a necháme je, aby každý řekl svoje. Nebo se klimatu raději úplně vyhneme: Česká televize v létě sledovala každé rozmotání hadice českých hasičů zasahujících při požárech a povodních od Bulharska po Texas, aniž by v reportážích připomněla, že četnost a síla podobných událostí roste právě kvůli klimatické změně. Katastrofy bez kontextu, který by se leckomu nemusel líbit.

↓ INZERCE

Částečně se klima nebojí před volbami připomínat Starostové a Piráti. V programu se hlásí k plnění klimatických cílů a upozorňují, že ochrana klimatu je také příležitost. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články