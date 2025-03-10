Každý vtip v Teorii velkého třesku musel projít několika koly ověřování
S americkým scenáristou pohodového megahitu o nerdech a kultovní Futuramy Ericem Kaplanem o přepisování scén, umělé inteligenci jako podvodu a nutnosti návratu kolektivní racionality
Máte na sobě tričko hollywoodských scenáristických odborů, které před dvěma lety několik měsíců dramaticky stávkovaly za zlepšení platů a ochranu scenáristů proti umělé inteligenci. Stávkoval jste taky?
To si pište.
A podařilo se odborům dojednat dostatečné podmínky?
Nedojednali jsme dost, ale bylo zásadní, že se nám povedlo vyjednat tolik, kolik se povedlo. Život a existence normálního scenáristy byly ohroženy – tím myslím většinu scenáristů, kteří pracují v Hollywoodu, tedy ne úzkou skupinu elitních autorů, kteří mají exkluzivní smlouvy se studii nebo garantované odkupy scénářů. Studia jsou korporace, které se zodpovídají akcionářům a sledují hodnotu na burze. A pokud nebude existovat protitlak, který tohle bude vyvažovat, budou naprosto nekompromisně fungovat podle téhle logiky. Takže bylo důležité, že jsme se tomu postavili. Nedostali jsme sice všechno, co jsme chtěli, ale něco ano. Byla to dost brutální stávka, těžká; plno lidí se fakt bálo.
