0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vítejte v Babišově snu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda5. 10. 20254 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Přinese Trump mír do Gazy?

Americký prezident Donald Trump představil dvacetibodový mírový plán pro Pásmo Gazy. Plán počítá s tím, že Hamás do 72 hodin od izraelského souhlasu předá všechny rukojmí, zatímco Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023. V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem a britským expremiérem Tonym Blairem. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, bude zajištěn odchod do zemí, které je budou chtít přijmout. Další příslušníci radikální organizace v Pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití. V době uzávěrky časopisu Hamás plán v principu přijal. Souhlasí s osvobozením všech zajatců výměnou za propuštění palestinských vězňů z Izraele, vzdá se moci v Gaze a o některých bodech chce dále jednat. Donald Trump tak žádá okamžité ukončení ofenzivy Izraele v Gaze. 

Mnichov pozastavil lety

↓ INZERCE

Po přerušení provozu na letištích v Dánsku a Norsku došlo ke stejnému incidentu, tedy výskytu dronů neznámého původu, také v Německu. Nebylo oficiálně potvrzeno, že šlo o ruské drony. Francouzští vojáci však v týdnu obsadili podezřelý tanker, který má být z ruské stínové flotily. Panuje podezření, že má podíl i na ilegálním přeletu dronů nad dánskými letišti. Ve stejné době se v Kodani konal neformální summit EU, jehož hlavním tématem byla kromě podpory Ukrajiny také společná evropská obrana a otázky, jak dronům narušujícím evropský vzdušný prostor čelit. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články