Pět světových zpráv
Přinese Trump mír do Gazy?
Americký prezident Donald Trump představil dvacetibodový mírový plán pro Pásmo Gazy. Plán počítá s tím, že Hamás do 72 hodin od izraelského souhlasu předá všechny rukojmí, zatímco Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a dalších 1700 Palestinců zadržených od teroristického útoku Hamásu ze 7. října 2023. V Pásmu Gazy má do budoucna vládnout kabinet palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru vedeného Trumpem a britským expremiérem Tonym Blairem. Členům Hamásu, kteří si to budou přát, bude zajištěn odchod do zemí, které je budou chtít přijmout. Další příslušníci radikální organizace v Pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití. V době uzávěrky časopisu Hamás plán v principu přijal. Souhlasí s osvobozením všech zajatců výměnou za propuštění palestinských vězňů z Izraele, vzdá se moci v Gaze a o některých bodech chce dále jednat. Donald Trump tak žádá okamžité ukončení ofenzivy Izraele v Gaze.
Mnichov pozastavil lety
Po přerušení provozu na letištích v Dánsku a Norsku došlo ke stejnému incidentu, tedy výskytu dronů neznámého původu, také v Německu. Nebylo oficiálně potvrzeno, že šlo o ruské drony. Francouzští vojáci však v týdnu obsadili podezřelý tanker, který má být z ruské stínové flotily. Panuje podezření, že má podíl i na ilegálním přeletu dronů nad dánskými letišti. Ve stejné době se v Kodani konal neformální summit EU, jehož hlavním tématem byla kromě podpory Ukrajiny také společná evropská obrana a otázky, jak dronům narušujícím evropský vzdušný prostor čelit.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu