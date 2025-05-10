Kultura5. 10. 20252 minuty
Album týdne: Dvojice Purity Ring svou novinku koncipovala jako soundtrack k fiktivní RPG hře
Do světa imaginární videohry přenáší publikum nová deska purity ring stejnojmenného elektropopového dua z Kanady. Dvojice Megan Jones a Corin Roddick si už vyzkoušela leccos. Známost jim přinesly zasněné, místy ledově chladné písně, mimoto spolupracovali s takovými hvězdami, jako je Katy Perry nebo rapper Danny Brown, případně remixovali natolik rozličné interprety jako Lady Gaga či metaloví Deftones. Tentokrát se ale noří do herní nostalgie a novou desku koncipovali jako soundtrack k fiktivní RPG hře inspirované sériemi Final Fantasy a The Legend of Zelda.
