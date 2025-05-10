0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vítejte v Babišově snu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Kultura5. 10. 20252 minuty

Album týdne: Dvojice Purity Ring svou novinku koncipovala jako soundtrack k fiktivní RPG hře 

Pavel Turek

Do světa imaginární videohry přenáší publikum nová deska purity ring stejnojmenného elektropopového dua z Kanady. Dvojice Megan Jones a Corin Roddick si už vyzkoušela leccos. Známost jim přinesly zasněné, místy ledově chladné písně, mimoto spolupracovali s takovými hvězdami, jako je Katy Perry nebo rapper Danny Brown, případně remixovali natolik rozličné interprety jako Lady Gaga či metaloví Deftones. Tentokrát se ale noří do herní nostalgie a novou desku koncipovali jako soundtrack k fiktivní RPG hře inspirované sériemi Final FantasyThe Legend of Zelda

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články