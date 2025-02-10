Kam pojedeme letos na dovolenou? Za Danem Brownem, Emily in Paris nebo Pánem prstenů?
Popkultura se v posledních deseti letech stala zásadní hybatelkou cestovního ruchu. Potvrzuje to úspěch knih Dana Browna i netflixovských hitů
Působí to jako tip z turistického průvodce. Hned na úvod nového románu Dana Browna Tajemství všech tajemství vybíhá hlavní hrdina Robert Langdon z hotelu Four Seasons do zasněžených ulic probouzejícího se Starého Města. „Praha mu vždycky připadala kouzelná,“ píše Brown. „Když překonal Platnéřskou, přepadl ho pocit, že probíhá stránkami nějakého historického románu,“ líčí spisovatel. Svého hrdinu nechává dál běžet kolem Klementina přes vylidněný Karlův most a Malou Stranu až na Strahov – a celý ten ranní jogging využije pro historický exkurz do rudolfínské Prahy plné okultismu a alchymistů. Se stejným zaujetím pak o kus dál popisuje studentské kavárny i noční bary v okolí Staroměstského náměstí. A nutno dodat, že všechny reálie dokonale sedí.
Podle románu, jehož se jen během prvního týdne prodalo v Česku neuvěřitelných 100 tisíc výtisků, by se doopravdy dalo vyrazit na procházku Prahou, a dokonce taková možnost existuje. Společnost Prague City Tourism souběžně s vydáním knihy odstartovala nabídku vycházek věnovaných speciálně Praze Dana Browna. Přípravy probíhaly v podobně přísném utajení jako překlad knihy Tajemství všech tajemství a zájem o ně byl takový, že se všechny zářijové termíny rychle zaplnily.
Provázanost bestselleru s turistickými zážitky jen potvrzuje markantní a stále sílící trend posledních deseti let, kdy se z popkultury stal jeden ze zásadních motorů cestovního ruchu. Chuť navštívit místa známá nejen z knih, ale také z filmů, seriálů nebo videoklipů, zajít si do kavárny, v níž vysedávali oblíbení hrdinové, nebo poznat dramatickou krajinu, která posloužila jako kulisa pro filmový trhák, představuje zejména v generaci Z a mezi mileniály rozhodující faktor, proč si vůbec sbalit kufry.
Vliv popkultury na cestování lze dnes pozorovat jak ve velkých metropolích, tak na nečekaných a zastrčených místech. Ostatně i Praha, která si na nezájem turistů nemůže stěžovat, s tímto efektem nyní počítá: „Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala ovlivnit turismus. V Paříži po vydání Šifry mistra Leonarda vzrostla návštěvnost Louvru o několik procent, stejně tak tomu bylo u Rosslyn Chapel ve Skotsku. Podobný trend očekáváme i v Praze, zejména pokud by došlo ke zfilmování Tajemství všech tajemství,“ říká František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism.
