Jak chtějí Havlíček s Babišem ovládnout a naporcovat ČEZ
Zestátnění stamiliardového kolosu nese velké riziko, klíčový bude postup tuzemských miliardářů, kteří drží ve firmě podíl
Energetická skupina ČEZ byla poslední dvě desetiletí jako pověstný slon v místnosti: všichni jsme věděli, že zde tento obří kolos v hodnotě kolem 700 miliard korun s námi stále je, ale skoro se o něm nemluvilo a jen málokdo přesně věděl, jakým směrem společnost roste. V zapomnění zmizely doby, kdy se spekulovalo o tom, zda politici řídí ČEZ, nebo jestli je to naopak.
Pod vedením Daniela Beneše začala energetická společnost být nenápadnější, do popředí se dostala až po vypuknutí ruské války proti Ukrajině, kdy se z cen elektřiny načas stalo ústřední téma. A společně s tím začali politici řešit, jestli se doba kvůli energetickým otřesům nezměnila natolik, že by bylo dobré, kdyby stát vlastnil tento energetický kolos celý a měl tak třeba větší kontrolu nad cenami energií.
Jak vykoupit od desítek tisíc soukromých vlastníků akcií jejich minoritní podíl v ČEZ, to je při takovém záměru zásadní otázka: jde minimálně o stovky miliard korun a celá operace není bez rizik, ČEZ se během ní může dostat do problémů. Přesto tento proces může brzy vypuknout: opoziční ANO, SPD, Stačilo! i Motoristé před říjnovými volbami avizují, že záměr plně zestátnit ČEZ podporují, a druhý muž ANO Karel Havlíček ještě před otevřením volebních místností říká, že hotovo by mohlo být do roku, roku a půl. Jaká cesta k tomu vede?
Klíčový Tykač
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu