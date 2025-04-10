0:00
Astrounat Brázda
4. 10. 20256 minut

Jakou tvář si Babiš zvolí?

Hnutí ANO má dominantní pozici, ale nejistou vládu

Erik Tabery

Takhle dominantní vítězství jedné strany ještě samostatné Česko nezažilo. V roce 2006 sice ODS získala podobné procento hlasů, ale těsně v závěsu byli sociální demokraté. Dnes má ANO stejně jako druhé Spolu a třetí STAN dohromady. Přitom strany dnešní koalice a Pirátů získaly v těchto volbách více hlasů než v roce 2021. Andrej Babiš dosáhl nejlepšího výsledku za dosavadní působení v politice. Úspěch mu ale také přinese nemálo starostí. Se svým vysněným partnerem Motoristy většinu nemá, bude muset žádat o podporu i SPD Tomia Okamury. Česko udělalo poměrně zásadní obrat ve svém směřování. K moci se dostanou strany, které staví svou politiku na odporu k Bruselu, Okamura chce z Unie i vystoupit. Co nás to tedy následující roky čeká?  

Nové tvář

Vláda Petra Fialy odchází poražena. Ze všech předvolebních modelů to bylo patrné, takže překvapení se nekonalo. Málokterý porevoluční kabinet to měl tak těžké. Kombinace ruské války proti Ukrajině, inflace, energetické krize či proměny světového řádu přinášela příliš problémů najednou. Trpělivost veřejnosti vůči politice je stále menší a zvednout negativní vášně je v době sociálních sítí velmi snadné. Masivní kampani SPD, Stačilo! a ANO bylo těžké uniknout.

Zároveň vláda těžko hledala srozumitelné poselství, které by šlo za rámec obav z Babiše, Okamury a Konečné. Tím jako by zdůrazňovala, že nebyla úspěšná, protože neměla na co odkazovat. Přes všechny chyby však kabinet provedl Česko těžkým obdobím se ctí a v zahraničí výrazně zvýšil náš kredit. Příští vládě navíc předá zemi ve chvíli, kdy zažívá ekonomický růst a má nízkou inflaci. Smetanu tak nejspíš slízne Andrej Babiš.

