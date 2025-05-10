Kultura5. 10. 20253 minuty
Film týdne: Revoluce nikdy nebyla takhle vtipná. Jedna bitva za druhou je radostně nepříjemný film
Film roku. Dekády. Definující jednu generaci. Chvalozpěvy na nový film Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou neberou konce. Už byl pasován na mistrovské dílo i favorita Oscarů. Nejen jako nejlepší film, ale i v herecké kategorii pro Leonarda DiCapria za roli exrevolucionáře z levicové skupiny, složené jinak hlavně z černých žen: realitě se sice postupně ztrácí v marihuanové mlze, ale bude muset sebrat všechnu odvahu, když si jeho bývalý protivník, člověk-stroj plukovník Lockjaw (Sean Penn), přijde pro jeho dceru. Je Jedna bitva za druhou opravdu tak dobrá, jak všichni tvrdí?
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě3 minuty
Peníze nesmrdí
Jan Bartoň5. 10. 2025
Agenda2 minuty
Pět českých zpráv
Respekt5. 10. 2025