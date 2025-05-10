0:00
5. 10. 2025

Pět českých zpráv

Pět českých zpráv

Respekt

Nová nemocnice v Praze

Stát chce převést na Prahu rozsáhlé pozemky u konečné linky metra C Letňany. Novinářům to řekli ministr financí Zbyněk Stanjura a pražský primátor Bohuslav Svoboda (oba ODS). Záměr podle nich v úterý schválila vláda. Město v oblasti plánuje rozsáhlou bytovou výstavbu, stát zároveň u metra získá parcely, kde má vzniknout nemocnice.

Parkanová má nárok na vyšší odškodnění

Nejvyšší soud (NS) zrušil rozsudky, které někdejší ministryni obrany Vlastě Parkanové nepřiznaly vyšší odškodné za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Soudy podle NS nezohlednily klíčové okolnosti, musejí rozhodnout znovu. Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Žádá odškodné celkem 8,5 milionu.

