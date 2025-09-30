0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí30. 9. 202512 minut

Pod dozorem: Jak se v USA rodí systém dohledu nad občany po vzoru Velkého bratra

Motorem změn reprezentovaných firmou Palantir Technologies jsou technologičtí géniové, kteří ztratili víru v demokracii

Martin Uhlíř

Americká firma Palantir Technologies je pojmenována po palantíru, „vidoucím kameni“ z Pána prstenů. Tato průsvitná koule umožňovala spatřit události vzdálené v prostoru i v čase. Vhodnou metaforu k podnikání firmy ale s trochou fantazie nabízí třeba i film Minority Report, v němž policie odhaluje vraždy dříve, než k nim dojde, a zatýká „pachatele“, kteří se zatím ničím neprovinili.

Firma nabízí software, jenž dokáže analyzovat rozsáhlé soubory dat, hledat v nich souvislosti a upozorňovat na možná rizika. Její zástupci tvrdí, že kdyby měly americké úřady produkty Palantiru k dispozici před 11. zářím 2001, k teroristickým útokům na New York a Washington by nejspíš nedošlo. Software by totiž propojil zdánlivě nesouvisející údaje o absolventech kurzů pilotování letadel s databází držitelů víz z muslimských zemí, jejich pohyby po USA a kontakty. Po vzoru „tušitelů“ z Minority Report by pak upozornil policii na podivný vzorec chování skupiny osob, předzvěst čehosi neblahého.

Sebevědomí je zde zcela namístě. Ředitel firmy založené v roce 2003 Alex Karp je s loňským příjmem téměř sedmi miliard dolarů nejlépe placeným manažerem v USA. Vděčí za to růstu cen akcií Palantiru, který je, jak upozorňuje sám Karp, tím prudší, čím horší je situace ve světě. Více než polovina příjmů firmy totiž plyne z vládních kontraktů sahajících od ryze civilních přes sledování teroristů a cizích armád až k nabídce tajných technologií na konci takzvaného kill chain, řetězce zabíjení, jenž pomáhá likvidovat nepřátele Spojených států a jejich spojenců. Válka na Ukrajině a v Gaze, spory USA s Íránem, migrační krize, to vše vytváří ekosystém, v němž je Palantir jako ryba ve vodě.

↓ INZERCE

K úspěchu firmy přispěl i návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, po němž se služby Palantiru začaly v USA mnohem rychleji šířit napříč státní správou. Propletenec státních organizací a soukromých firem (kromě Palantiru se do něj zapojují i různí legální obchodníci s daty) vytváří dynamické a zároveň temné prostředí. Neprůhledně fungující „stroj“ vás v něm snadno může označit za rizikovou osobu, případně zařadit na seznam lidí určených k deportaci ze země. Kritici varují, že Spojené státy míří i kvůli němu k vládnutí na základě algoritmů, které mohou být snadno zneužity: třeba proti imigrantům nebo proti politické opozici.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články