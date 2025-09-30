Pod dozorem: Jak se v USA rodí systém dohledu nad občany po vzoru Velkého bratra
Motorem změn reprezentovaných firmou Palantir Technologies jsou technologičtí géniové, kteří ztratili víru v demokracii
Americká firma Palantir Technologies je pojmenována po palantíru, „vidoucím kameni“ z Pána prstenů. Tato průsvitná koule umožňovala spatřit události vzdálené v prostoru i v čase. Vhodnou metaforu k podnikání firmy ale s trochou fantazie nabízí třeba i film Minority Report, v němž policie odhaluje vraždy dříve, než k nim dojde, a zatýká „pachatele“, kteří se zatím ničím neprovinili.
Firma nabízí software, jenž dokáže analyzovat rozsáhlé soubory dat, hledat v nich souvislosti a upozorňovat na možná rizika. Její zástupci tvrdí, že kdyby měly americké úřady produkty Palantiru k dispozici před 11. zářím 2001, k teroristickým útokům na New York a Washington by nejspíš nedošlo. Software by totiž propojil zdánlivě nesouvisející údaje o absolventech kurzů pilotování letadel s databází držitelů víz z muslimských zemí, jejich pohyby po USA a kontakty. Po vzoru „tušitelů“ z Minority Report by pak upozornil policii na podivný vzorec chování skupiny osob, předzvěst čehosi neblahého.
Sebevědomí je zde zcela namístě. Ředitel firmy založené v roce 2003 Alex Karp je s loňským příjmem téměř sedmi miliard dolarů nejlépe placeným manažerem v USA. Vděčí za to růstu cen akcií Palantiru, který je, jak upozorňuje sám Karp, tím prudší, čím horší je situace ve světě. Více než polovina příjmů firmy totiž plyne z vládních kontraktů sahajících od ryze civilních přes sledování teroristů a cizích armád až k nabídce tajných technologií na konci takzvaného kill chain, řetězce zabíjení, jenž pomáhá likvidovat nepřátele Spojených států a jejich spojenců. Válka na Ukrajině a v Gaze, spory USA s Íránem, migrační krize, to vše vytváří ekosystém, v němž je Palantir jako ryba ve vodě.
K úspěchu firmy přispěl i návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, po němž se služby Palantiru začaly v USA mnohem rychleji šířit napříč státní správou. Propletenec státních organizací a soukromých firem (kromě Palantiru se do něj zapojují i různí legální obchodníci s daty) vytváří dynamické a zároveň temné prostředí. Neprůhledně fungující „stroj“ vás v něm snadno může označit za rizikovou osobu, případně zařadit na seznam lidí určených k deportaci ze země. Kritici varují, že Spojené státy míří i kvůli němu k vládnutí na základě algoritmů, které mohou být snadno zneužity: třeba proti imigrantům nebo proti politické opozici.
