Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Na upomínku dávného uzavření smlouvy mezi Abrahámem a Hospodinem oslavili Židé po celém světě svátek Jom kipur, Den smíření. Zemřel Ivan Klíma. Proběhly volby. Emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka se modlil v ružomberském Mauzoleu Andreje Hlinky za to, ať Bůh pomáhá slovenským gardistům uskutečňovat Hlinkův odkaz. Obviněný není trestně stíhán za to, že v on-line prostoru prezentuje svůj negativní postoj k vládě a odmítání pomoci Ukrajině, ale za to, že se v rozporu se zájmem na ochraně lidské důstojnosti a osobní cti nevinných obětí válečné agrese snaží pomocí zjevných nepravd a mentálně jednoduchých dezinformací ospravedlnit agresi Ruska na Ukrajině a obhájit útočnou válku, která představuje nejtěžší existenciální situaci jedince i celé společnosti, vysvětlili soudci Nejvyššího soudu, proč smetli ze stolu dovolání Jakuba Netíka proti souhrnné dvouleté podmínce, kterou ho soudy potrestaly za popírání zločinů proti míru v příspěvcích chválících Rusko za to, že „tvrdě čistí Ukrajinu od fašistů“, a za vyhrožování demokratickým politikům, že ruský vůdce Putin rozšíří svou invazi i na Česko, „budou tady všichni vlastizrádci tohoto národa, kteří propagují fašismus v této zemi, viset – do jednoho“. Státní zemědělský intervenční fond začal na holdingu Agrofert vlastněném šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem vymáhat první ze série neoprávněně inkasovaných dotací, které podnik v celkové výši sedmi miliard korun získal ze státní a evropské kasy v době Babišova vykonávání funkce českého premiéra. Jsem rád, že se příběhy, které tady dnes uslyšíme, připomínají, protože by bylo skvělé, abychom všichni považovali za svůj – řekněme – morální imperativ pomoci někomu v nouzi bez ohledu na to, jestli nám to přinese, nebo nepřinese osobní potíže, řekl prezident Petr Pavel před tím, než na Pražském hradě slavnostně vyznamenal zlatým záchranářským křížem sedm lidí oceněných časopisem pro záchranáře a krizové manažery Rescue report za mimořádně hrdinnou záchranu života neznámých spoluobčanů v loňském roce. Schodek státního rozpočtu v září klesl na 153,85 miliardy korun ze srpnových 165,4 miliardy korun a stal se tak nejmenším zářijovým deficitem za posledních šest let, informovalo ministerstvo financí; jeho šéf Zbyněk Stanjura zároveň vyjádřil přesvědčení, že se podaří dodržet plánovaný celoroční schodek 241 miliard korun. Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva udělovanou Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charty 77 dostal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, který po útoku Rusů na svou zemi odjel na frontu bojovat, byl zajat, odsouzen v inscenovaném procesu na třináct let a loni po dvou letech propuštěn při výměně zajatců. V zajetí jsem se nejvíce bál svého vlastního strachu, víc než bolesti jsem se bál strachu z ní a především jsem se bál, aby mě strach neparalyzoval natolik, že udělám něco, co si nebudu schopen odpustit, řekl Butkevyč novinářům v Praze, kde se zastavil při návratu domů z převzetí medaile ve Štrasburku. Po dvoutýdenní výstavě Poklad v temnotě se české korunovační klenoty vrátily z Vladislavského sálu zpět do sedmi zámky zabezpečené komory v katedrále sv. Víta. Brněnský festival Serial Killer představil nové seriály z domova i ze světa. X [email protected]
