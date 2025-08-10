Zdena Salivarová. Paličatá solitérka, která zachránila českou literaturu
Spisovatelka a nakladatelka, jež inspirovala dnešní výraznou ženskou vlnu
Šárka Ponroy Vamberová působí tři roky jako konzulka v kanadském Torontu a tato léta jí přinesla vztah, který zcela přesáhl běžnou diplomatickou agendu. „Byla pro mě symbolem mimořádně silné ženy, která překoná všechno, vydrží všechno a nenechá se zlomit,“ telefonuje Ponroy Vamberová z Toronta a v jejím hlase je patrné pohnutí. Má na mysli českou spisovatelku a nakladatelku Zdenu Škvoreckou Salivarovou, s níž byla od roku 2022 v úzkém kontaktu: navštěvovala ji doma, doprovázela ji k hrobu Josefa Škvoreckého (a když už paní Zdena špatně chodila, vzala si na starost pokládání kytic), nosila jí červené víno nebo pečivo připomínající český chleba.
Povídaly si o současné české literatuře i politice, přičemž police v bílém domku Škvoreckých v historické čtvrti Toronta plnila zejména díla českých spisovatelek, třeba kompletní tvorba Kateřiny Tučkové. K devadesátým narozeninám Šárka Ponroy Vamberová Zdenu Salivarovou překvapila dárkem v podobě výboru textů, osobních přání a děl jedenácti předních českých spisovatelek a deseti výtvarnic vytvořených k této příležitosti. Vedle zmíněné Tučkové také Radky Denemarkové či Markéty Pilátové nebo kreslířek Venduly Chalánkové či Dany Lédl.
Pečlivě promyšleným darem diplomatka přesně zasáhla citlivé místo exulantky pokročilého věku, která se po listopadu 1989 nevrátila domů, zůstala v Kanadě i po smrti manžela Josefa Škvoreckého v roce 2012 a na sklonku života hodně přemýšlela o tom, jaký po nich zůstane odkaz. „Měla představu, že v Česku jsou úplně zapomenutí,“ říká Ponroy Vamberová a s potěšením dodává, že její dar tyto obavy rozehnal.
Letos v únoru musela Zdena Salivarová do nemocnice se silnými dýchacími obtížemi a poslední srpnové pondělí ve věku nedožitých dvaadevadesáti let zemřela. Odešla mimořádná osobnost: jako nakladatelka v jednom mimořádně kritickém okamžiku zachránila českou literaturu od úpadku normalizačního kómatu a sama do ní svým psaním mimořádně přispěla.
