Astrounat Brázda
Speciál8. 10. 20259 minut

Překážkový běh dvou Marií Mejzlíkových

Jak průkopnice české atletiky téhož jména porazily mýtus, že ženy na stadion nepatří 

Silvie Lauder

Mezi mnoha vzácnými předměty uloženými v depozitáři Národního muzea v Terezíně je jedna nenápadná krabice. Byla vyrobena na zakázku ze speciálního nekyselého materiálu, který se používá při archivaci, a je vyložena polylamem, tedy pěnou určenou pro ochranu citlivých předmětů. Uvnitř najdeme pár tmavě hnědých kožených bot. Byly vyrobeny kolem roku 1918 ve Spojených státech neznámým ševcem. „Šité jsou ručně, v této době se do bot ještě neuváděl výrobce,“ vysvětluje Šárka Rámišová, kurátorka Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea. 

První ženské tretry na českém území, dnes ve sbírce Národního muzea.

Při pohledu shora vypadají jako obstarožní tenisky, stačí ale botu trochu naklonit a ostré hroty vyčnívající z podrážky prozradí jejich účel – jde o běžecké tretry. Velikostí odpovídají zhruba dnešní sedmatřicítce, nemají tkaničky a po více než sto letech existence musejí být vycpané zvláštní vložkou, jež brání propadání usně. „Jde pravděpodobně o první dámské tretry, které se vyskytly na našem území,“ doplňuje Rámišová s tím, že Národní muzeum je do sbírky získalo v roce 1970 přímo od ženy, která je v roce 1919 dostala darem a pak v nich lámala běžecké rekordy. V roce 2017 byly restaurovány a na jaře stejného roku vystaveny na expozici pořádané při příležitosti pražského maratonu vedle treter Emila Zátopka a výbavy Dany Zátopkové.

Drobné boty s inventárním číslem H7H-12284 nevyprávějí jen velký příběh ženy, která v nich běhala, ale také společenských překážek, jež musely české průkopnice atletiky překonávat stejně obratně jako ty na stadionech.

