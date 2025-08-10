Editorial: Nezapomenutelné ženy
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
držíte v rukou nový speciál Respektu a já se nemůžu dočkat, až se do něj začtete. A doufám, že vám články a rozhovory budou činit stejnou radost, jako dělala mně a mým kolegům a kolegyním jejich příprava. Byla to totiž objevná, dobrodružná výprava také pro nás.
Z jedné poloviny vyprávějí o ženách, které v minulosti zanechaly výraznou stopu v politice, žurnalistice, sportu či umění, ale pak se na ně více či méně zapomnělo. Případně jejich odkaz spočívá v odvaze žít podle sebe – věděli jste, že z krušnohorské Ryžovny pocházela trans žena Dora Richter, která jako vůbec první člověk podstoupila v Berlíně v roce 1922 operativní změnu pohlaví?
Speciál je ale také o ženách, které jsou známé dodnes, ale nevnímáme je dostatečně v jejich komplexitě. Františka Plamínková a Milada Horáková například odvedly gigantickou práci ve snaze reformovat archaické rodinné právo, na což se zapomnělo mimo jiné proto, že si jejich zásluhy přivlastnili po únoru 1948 komunisté.
