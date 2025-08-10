Speciál8. 10. 202511 minut
Plakat jsem ji viděl jenom dvakrát v životě
Kdo byla Ludmila Jankovcová, první žena v tuzemské vládě
Vážená soudružko Jankovcová!
Přijměte, prosím, tyto rukavičky, které jsem sama pletla – trochu jsem se s prací opozdila –, jako výraz mé hluboké úcty k vašemu důstojnému politickému postoji.
Jsem žena Viktora Synka, jednoho z bratří Synků, kteří byli za okupace popraveni jako členové I. ilegálního ÚV KSČ.
Přeji vám hodně, hodně zdraví. Božena Synková
