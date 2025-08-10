Sečteno, podtrženo: Kde vzal Babiš hlasy? - 40 miliard pro dopravu - Strnad opět posiluje
Nová vláda bude muset podle Babiše najít dalších 60 miliard pro rozpočet
Kde vzal Babiš hlasy? Spolu, STAN a Piráti, tedy strany původní vládní koalice, sice získali o 100 tisíc hlasů více, než tomu bylo při volbách v roce 2021, ale i tak volební klání prohráli. Hnutí ANO Andreje Babiše se totiž podařilo mobilizovat voliče z méně rozvinutých regionů, kteří zvažovali rovněž volbu antisystémových stran jako hnutí Stačilo! nebo SPD. (PAQ Research)
Proč je to důležité? Vládní strany narážejí na svůj strop podpory, i přes slušnou kampaň se jim nepodařilo přesvědčit voliče z chudších regionů, že jejich volba by pro ně znamenala naději na lepší život. Ukazuje se tak, že protežování hrozby orientace země na Východ má svoji mobilizační sílu, ale je značně omezená. „Vládní strany narážejí zejména na velmi nízkou podporu v chudších mikroregionech. V obcích s rozšířenou působností s nižší mírou socioekonomické rozvinutosti či vyšší mírou destabilizující chudoby získala původní pětikoalice často i méně než 30 procent hlasů. To je polovina oproti nejbohatším částem Česka,“ konstatují analytici ze společnosti PAQ Research.
40 miliard pro dopravu. Krátce po uzavření volebních místností se k vítězi voleb Andreji Babišovi objednal šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Důvodem schůzky byl fakt, že ve schváleném návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády pro příští rok je o téměř 40 miliard méně, než kolik by rezort dopravy potřeboval, pokud by chtěl začít stavět naplánované projekty. (Hospodářské noviny)
