Přání Tomia Okamury, obavy liberálních mužů, budoucnost Spolu
Vzkaz z Respektu, povolební
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
těžko vám teď můžu nabídnout něco jiného než - volby. A povolební vyjednávání. A povolební strategie a šachy. A to, jak se pro vás všechno z toho snažíme popsat.
Většinu z toho obstarává trojice František Trojan, Ondřej Kundra a Filip Zelenka. Můžete od nich číst o tom, jak (a dokonce i jakým způsobem) jedná Andrej Babiš s Tomio Okamurou a šéfy Motoristů. Jakou roli v tom hrají Karel Havlíček a Alena Schillerová (skoro žádnou). A také méně aktuální pohled. Co vlastně znamená, že Andrej Babiš má dobrý plán, jak vyhovět zákonu o střetu zájmů, jinak, než že v řádu týdnů prodá Agrofert (nemožné), nebo nebude premiérem (taky asi nemožné).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu