Záhady kolem střetu zájmů Andreje Babiše
Stát začal vymáhat zpět dotace pro Agrofert, ale ne všechny. Co udělá Babiš, kdyby se stal premiérem
Pár před volbami oznámil lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný, že jemu podřízené organizace, Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF), začaly vymáhat zpět dotace udělené celkově 90 firmám holdingu Agrofert v době, kdy byl Andrej Babiš u moci. Dohromady by mělo jít o více než tři tisíce případů v souhrnné hodnotě sedmi miliard korun. Vymáhání tolika položek s takovým časovým odstupem není jednoduchá záležitost, navíc ji tady doprovází několik záhad.
Především se po Výborného oznámení ukázalo, že dotace začal vymáhat jen SZIF – od dvou firem obdarovaných několika miliony korun –, zatímco druhá dotčená organizace, PGRLF, naopak dotace ještě vymáhat nezačala a čeká na další právnickou analýzu, která by měla být hotová až v polovině října. Kritici postupu ale tvrdí, že další právnické dobrozdání není třeba, o všem již několikrát rozhodly soudy. Celou situaci navíc komplikují nejasnosti kolem návratu Andreje Babiše do premiérského křesla, do kterého však podle současného zákona a soudních rozsudků nemůže usednout, pokud bude dál vlastníkem podnikatelského impéria, které dostává dotace ze státních a unijních peněz. Tady přinášíme možné scénáře dalšího vývoje.
Záhada vymáhání dotací
Z dotčených státních fondů se příliš informací nedozvíme. „Probíhající správní řízení nekomentujeme z důvodu ochrany citlivých informací, které mohou být součástí správního procesu, a zároveň zachováváme nestrannost a integritu řízení,“ odpověděla souhrnně na otázky spojené s kauzou Babišových dotací mluvčí SZIF Eva Češpiva, samotné ministerstvo odkázalo na tiskovou konferenci šéfa rezortu z minulého týdne.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Můj vlastní Frankenstein
Jak mi ChatGPT oživil mrtvého otce