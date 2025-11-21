Partnerku miluji, ale přibrala a stále méně mě přitahuje
Jak to řešit?
Jsem ve zdravém vztahu, na kterém mi záleží. Svou partnerku miluji a umím si s ní představit budoucnost. Mám však problém, který koliduje s mým feministickým já. Partnerka přibrala na tělesné hmotnosti a fyzicky mě méně přitahuje. Jsem za to na sebe naštvaný, protože si říkám, že je to její tělo a nemám jí do toho co kecat. Nikdy nebyla sportovní typ, je víceméně takový pecivál a jedlík, což mi nevadilo, ale teď se jí tělo nabíráním tuku mění a stále méně mě přitahuje.
Nevím, co s tím. Na jedné straně ji velmi miluji, na druhé straně mi tato její fyzická změna iracionálně překáží. Nechci být chlap, kterému záleží na vzhledu ženina těla. Je mi ze sebe až špatně, když to takhle řeknu.
Viktor, 25 let
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu