22. 11. 20253 minuty

Sněm sudetských krajanů v Brně dokládá úspěšné smíření

Odkaz společné historie ve 21. století spočívá ve vědomí zhouby, kterou přináší nacionalismus

Tomáš Lindner

Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu pořádaný v Brně? Navíc v roce 2026, tedy na 80. výročí organizovaného vyhnání většiny českých Němců z jejich domovů? 

Ještě před pěti lety by taková idea zněla jako bláznivé politické sci-fi. Ale nepravděpodobné scénáře se někdy promění v realitu. A nemusí jít jen o noční můry. Někdy se naplní i pohádkově znějící nápady. 

Život je setkávání

Ve čtvrtek bylo potvrzeno, že sněm sudetoněmeckých krajanů s mottem „Alles Leben ist Begegnung – Život je setkávání“ koncem května příštího roku opravdu proběhne v Brně. Je dobře možné, že se kvůli tomu někdo z tuzemských politiků pokusí zahrát na protiněmecké struny. Podprahové obavy ze sudetských Němců systematicky živili bývalí prezidenti Klaus a Zeman, kteří mají své obdivovatele i ve vznikající vládě. Ale i pokud se to stane, tak by to nemělo zakrýt velký, probíhající příběh smíření. 

