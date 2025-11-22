Sněm sudetských krajanů v Brně dokládá úspěšné smíření
Odkaz společné historie ve 21. století spočívá ve vědomí zhouby, kterou přináší nacionalismus
Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu pořádaný v Brně? Navíc v roce 2026, tedy na 80. výročí organizovaného vyhnání většiny českých Němců z jejich domovů?
Ještě před pěti lety by taková idea zněla jako bláznivé politické sci-fi. Ale nepravděpodobné scénáře se někdy promění v realitu. A nemusí jít jen o noční můry. Někdy se naplní i pohádkově znějící nápady.
Život je setkávání
Ve čtvrtek bylo potvrzeno, že sněm sudetoněmeckých krajanů s mottem „Alles Leben ist Begegnung – Život je setkávání“ koncem května příštího roku opravdu proběhne v Brně. Je dobře možné, že se kvůli tomu někdo z tuzemských politiků pokusí zahrát na protiněmecké struny. Podprahové obavy ze sudetských Němců systematicky živili bývalí prezidenti Klaus a Zeman, kteří mají své obdivovatele i ve vznikající vládě. Ale i pokud se to stane, tak by to nemělo zakrýt velký, probíhající příběh smíření.
