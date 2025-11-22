0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Když dojde síla na hádky22. 11. 20258 minut

Nechci, aby ti bylo nutné říkat, že máš vyprat prádlo. Chci, aby sis toho všiml

Jak řešit mentální zátěž: Ukázka z knihy Když dojde síla na hádky, kterou vydává Respekt

Erin a Stephen Mitchellovi

Když dojde síla na hádky

Co se s romantickým vztahem stane, když se partneři stanou zároveň rodiči? Otázky na tohle téma si položili Erin a Stephen Mitchellovi, manželská dvojice se třemi dětmi a více než dvacetiletou terapeutickou praxí. A odpovědi sepsali do příručky, ze které vám nabízíme tuto upoutávku. V knize popisují nejen to, proč se vše nevyhnutelně v mnoha směrech změní - ale hlavně ukazují, že konflikty samy o sobě nejsou špatné. Naopak, když se vezmou za správný konec, mohou vzájemné pouto mezi partnery ještě posílit. Novinku, která radí, jak neskončit v kolotoči nikam nevedoucích hádek, si spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media můžete zakoupit v našem e-shopu.

 

Konflikt „Veškerou mentální zátěž nesu já“

Gabriel a Anya jsou spolu téměř deset let a mají dvě děti, šestileté a čtyřleté. Oba pracují na plný úvazek, ale Anya má pocit, že zatímco jí po návratu domů začíná druhá směna, Gabriel to vidí tak, že když má po práci, může odpočívat. Často se kvůli tomu hádají:

↓ INZERCE

Anya: To musí být paráda, mít hospodyni, která po tobě posbírá špinavé prádlo a vypere ho.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články