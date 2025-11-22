Nechci, aby ti bylo nutné říkat, že máš vyprat prádlo. Chci, aby sis toho všiml
Jak řešit mentální zátěž: Ukázka z knihy Když dojde síla na hádky, kterou vydává Respekt
Když dojde síla na hádky
Co se s romantickým vztahem stane, když se partneři stanou zároveň rodiči? Otázky na tohle téma si položili Erin a Stephen Mitchellovi, manželská dvojice se třemi dětmi a více než dvacetiletou terapeutickou praxí. A odpovědi sepsali do příručky, ze které vám nabízíme tuto upoutávku. V knize popisují nejen to, proč se vše nevyhnutelně v mnoha směrech změní - ale hlavně ukazují, že konflikty samy o sobě nejsou špatné. Naopak, když se vezmou za správný konec, mohou vzájemné pouto mezi partnery ještě posílit. Novinku, která radí, jak neskončit v kolotoči nikam nevedoucích hádek, si spolu s dalšími tituly z produkce Respekt Media můžete zakoupit v našem e-shopu.
Konflikt „Veškerou mentální zátěž nesu já“
Gabriel a Anya jsou spolu téměř deset let a mají dvě děti, šestileté a čtyřleté. Oba pracují na plný úvazek, ale Anya má pocit, že zatímco jí po návratu domů začíná druhá směna, Gabriel to vidí tak, že když má po práci, může odpočívat. Často se kvůli tomu hádají:
Anya: To musí být paráda, mít hospodyni, která po tobě posbírá špinavé prádlo a vypere ho.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu