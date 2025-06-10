SPD šponuje svoji cenu, Babiš nikomu nevěří a Havlíček se Schillerovou za ním jezdí po Praze
Jak pokračují jednání o nové vládě a kdo v ní nakonec zasedne
O sobotní vítězné noci stáli po boku Andreje Babiše jeho dva nejbližší spolupracovníci Karel Havlíček a Alena Schillerová, ale bylo to také naposled – od té doby vede předseda hnutí ANO všechna politická jednání o vzniku nové vlády sám. Nejdřív ještě týž večer přijal u sebe doma v Průhonicích lídry Motoristů Petra Macinku, Filipa Turka a Borise Šťastného, poté sem za ním přijel šéf SPD Tomio Okamura. Ani u jednoho z rozhovorů nebyl nikdo další z ANO, Babiš se spoléhá jen na sebe a své vyjednávací schopnosti.
Prvního místopředsedu a místopředsedkyni informuje, ale většinou až zpětně; dopředu nevědí, jestli na ně zaneprázdněnému šéfovi ANO zbude čas nebo kde se setkají. O víkendu si je tak nejdříve zavolal do Průhonic, ale po chvíli je nechal přejet na pražský Chodov, kde sídlí jeho koncern Agrofert.
S oběma přitom do vlády počítá. Havlíčka chce na ministerstvo průmyslu, má dohlížet i na všechny ekonomické rezorty včetně těch, které by připadly koaličním partnerům. Schillerová by se znovu mohla stát ministryní financí, byť o víkendu si tím ještě nebyla jistá a bála se na tohle téma veřejně spekulovat. Babiš ji nemá v takové oblibě jako Havlíčka. V pondělí už vystupovala sebevědoměji – to by značilo, že Babiš jí účast ve vládě v mezičase potvrdil.
I na začátku nového týdne ale vedl Babiš všechny klíčové rozhovory sám. A rychlost, s níž povolební jednání přišla, je pro mnohé pozorovatele nečekaná. Konají se v krémově bílé zasedačce jednoho z velkých domů, které mu na Chodově patří a kde sídlí i jeho dlouholetý právník Alexej Bílek; Babiš tu má i kavárnu. Nejdříve bylo možné do přízemního jednacího sálu zvenku vidět, později nechal šéf ANO zatáhnout rolety.
Odbornická hra
Jako první sem za ním přijel dlouholetý poslanec ODS, nyní SPD Radim Fiala, pravá ruka Tomia Okamury. Následoval ředitel hasičů Vladimír Vlček a šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl. Během dopoledne se rozšířila v politických kuloárech zpráva, že Vlček může být kandidátem SPD na křeslo ministra vnitra, které si strana za hlasy pro vládu nárokuje pro sebe. Babiš SPD potřebuje, s Motoristy, které považuje za nejpřirozenější partnery, má totiž dohromady jen devadesát tři poslanců. Zároveň nechce, aby SPD do jeho kabinetu vyslala své poslance nebo politické nominanty.
SPD je nejextremističtější strana v nové v Poslanecké sněmovně. Požaduje mimo jiné vystoupení Česka z NATO a Babiš – jak tvrdí lidé kolem něj – chce proto vytvořit u veřejnosti dojem, že s nimi zas tolik společného nemá. Právě proto žádá, aby SPD přišla s tzv. odborníky, a on mohl navenek tvrdit, že extremisty do vlády vlastně nepustil. SPD je na tuto hru na oko zatím ochotná přistoupit. Výměnou za to chce však pro své lidi řadu pozic náměstků a vlivná místa v Poslanecké sněmovně (to s Babišem řešil Fiala).
