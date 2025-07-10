Tomio Okamura Respektu potvrdil, že požaduje konec policejního prezidenta i muniční iniciativy
Personální změna může souviset se zastavením jeho trestního stíhání za plakát, který podle policie podněcuje k nenávisti
Předseda SPD Tomio Okamura potvrdil, že za podporu vlády chce SPD dvě ministerská křesla. Klíčové je pro hnutí obsazení ministerstva vnitra, druhým postem ve vládě by mohl být post ministra zemědělství. K tomu by se sám Okamura mohl stát předsedou Poslanecké sněmovny. SPD ale na pozice ministrů nenavrhne politiky, vítěz voleb Andrej Babiš chce po straně tzv. odborné nominanty, aby tak příliš nedráždil své voliče i oponenty tím, že extremistická SPD se přímo podílí na moci.
Na otázku, proč chce SPD vnitro, její politici nejčastěji říkají, že v předvolební kampani mluvili o bezpečnosti, vymezovali se vůči migraci – a z ministerstva vnitra by si tato témata chtěli ohlídat. Získání ministerstva vnitra může ale být zvlášť pro předsedu SPD Okamuru i možností, jak ovlivnit své trestní stíhání.
Okamura nechal před časem v Praze vylepit plakát vytvořený umělou inteligencí. Je na něm muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ,chirurgové' z dovozu" a „Stop migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu SPD dva romští chlapci kouří cigaretu, přičemž v doprovodném textu stojí: „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!"
Policie kvůli prvnímu plakátu začala Okamuru stíhat za podněcování nenávisti vůči skupině osob a státní zástupce již podal obžalobu. O jeho vydání by musela rozhodovat nová Poslanecká sněmovna. Šéf SPD nyní Respektu potvrdil, že kvůli tomuto případu bude požadovat konec policejního prezidenta Martina Vondráška. „Já si myslím, že je tam potřeba udělat výměna. Není možné stíhat a hrozit vězením za názory, to je úplně špatně,“ prohlásil.
