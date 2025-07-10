0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Vítejte v Babišově snu
Plamínková: Budoucí poslankyně Smejkalová – SPD chce tři ministerstva – Turek „pravděpodobně" na zahraničí

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den, volby jsou za námi, teď je čas zjistit, kdo nám bude vládnout a co bude chtít s naší zemí udělat. Na tom s kolegou Ondřejem Kundrou pracujeme a budeme pracovat dál. V mezičase si zhodnotíme velké kroužkovací posuny.

O Julii Smejkalové, jednadvacetileté studentce práv, kterou Pražané díky kroužkům vytáhli až do sněmovny. Kolem informace, že mladá žena využila své pasivní volební právo a voliči jí svým aktivním volebním právem dali hlas, se strhla nebývalá vlna negativních emocí.

