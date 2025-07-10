Plamínková: Budoucí poslankyně Smejkalová – SPD chce tři ministerstva – Turek „pravděpodobně“ na zahraničí
Dobrý den, volby jsou za námi, teď je čas zjistit, kdo nám bude vládnout a co bude chtít s naší zemí udělat. Na tom s kolegou Ondřejem Kundrou pracujeme a budeme pracovat dál. V mezičase si zhodnotíme velké kroužkovací posuny.
O kom se mluví
O Julii Smejkalové, jednadvacetileté studentce práv, kterou Pražané díky kroužkům vytáhli až do sněmovny. Kolem informace, že mladá žena využila své pasivní volební právo a voliči jí svým aktivním volebním právem dali hlas, se strhla nebývalá vlna negativních emocí.
