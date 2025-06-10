Bojím se, že si Izrael ze 7. října neodnesl správnou lekci
S Jehudou Šaulem, zakladatelem organizace Breaking the Silence sdružující bývalé vojáky, o válce s Hamásem i filozofii izraelské armády
Co musí Izrael udělat pro svou bezpečnost? Jehuda Šaul, zakladatel mezinárodně uznávané organizace Breaking the Silence, která sdružuje bývalé izraelské vojáky, je přesvědčen, že odpovědí není pouze tvrdý postup vůči Hamásu. Bývalý seržant, který na Západním břehu sloužil během druhé intifády, vyrostl v ortodoxní židovské rodině, nyní je ale ke konzervativní vládě Benjamina Netanjahua a její politice velmi kritický. Vede think tank Ofek a v Izraeli i po celém světě obhajuje v devadesátých letech domluvené dvoustátní řešení, které podle něj zůstává jedinou nadějí na mír.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno prohlásil, že žádný palestinský stát nebude. Co jste na to říkal?
Rozhodně jsem nebyl překvapen. Když tato vláda začala, studovali jsme s kolegy její koaliční dohodu. A tohle tam je velmi, velmi jasně deklarované. Když budu parafrázovat, tak je tam napsáno, že Židé mají exkluzivní a neodebratelné právo na všechny země Izraele, tedy i palestinská území. Tam je jasné, o čem ve skutečnosti mluví. V základní podobě to je rozšiřování osad a posouvání anexe Západního břehu. Ale procházel jsem si pak zpětně všechny koaliční dohody izraelských vlád od roku 1992 do dneška a snažil se analyzovat, jak je tam reflektován mírový proces s Palestinci. Už v roce 1996, tedy krátce po mírových dohodách z Osla (mírové dohody, které měly zahájit proces vzniku dvou států, vedly k vytvoření palestinské autonomie, která měla spravovat Západní břeh i Pásmo Gazy a uznat existenci Izraele – pozn. red.), za které izraelští i palestinští lídři získali Nobelovu cenu míru, vznikla první Netanjahuova vláda. A už ta deklarovala, že suverénní palestinský stát nebude existovat. Takže jeho nedávná vyjádření opravdu nejsou ničím novým.
Přesto ale je rozdíl mít nějakou ideologickou vizi Izraele a podnikat konkrétní kroky. Ministr financí Becalel Smotrič například na začátku září oznámil, že Izrael anektuje skrze rozšiřování osad asi 80 procent současného Západního břehu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu