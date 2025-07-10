Zapomeňte na Piráty, jsou tady Pirátky
Kroužkovací kampaně mají potenciál uškodit politice nebo ji taky dlouhodobě výrazně posílit
Miroslav Kalousek opět potvrdil, že umí překvapit a udělat českou politiku lepší, než byla ještě před pěti minutami. V pondělí se totiž veřejně zastal nově zvolené poslankyně STAN Julie Smejkalové, která si vysloužila jen kvůli svému nízkému věku (21 let) zpochybňující nenávistné útoky na sociálních sítích. „Ústavní věkový limit je splněn a voliči jí dali svou důvěru. Dehonestovat kohokoli pro jeho věk, vzhled či pohlaví a jinak o něm nic nevědět, to je především urážka jeho voličů,“ napsal bývalý ministr a parlamentní veterán.
Celá zápletka je přitom zajímavější, než by urážky mladé političky napovídaly. Smejkalová je totiž jednou z asi dvacítky mladých žen, které se dostaly do sněmovny díky kampani Zakroužkuj ženu, jejímž motorem byla pochopitelná snaha snížit zdejší ostudný rozdíl v počtu žen-poslankyň a mužů-poslanců. Kampaň založila PR marketérka Anna Hrábková a úspěšně ji rozšířila hlavně mezi voliče a voličky Pirátů, jejichž ženské kandidátky velmi úspěšně přeskákaly mužské volební lídry a v pirátském poslaneckém klubu budou nyní tvořit výraznou většinu.
Dokonce tak výraznou, že se nástup mladých žen do sněmovny stal jedním z jasných fenoménů letošních voleb. Reakce jsou přitom různé. Mnozí se z té změny radují, někteří soupeři a odpůrci Pirátů se ovšem při pohledu na nové pirátské poslankyně škodolibě smějí s tím, jak se těší, až ženy vybavené humanitním vzděláním a aktivistickými zkušenostmi budou řešit slibovanou stavbu stovek tisíc nových bytů a další smělé sliby pirátského programu.
Taková starost je samozřejmě – jak říká i Kalousek – ubohá, zvlášť když spolehlivě víme, že se tady dosud neobjevila sestava mužských, věkově vyzrálých šampionů ve zvládání bytové politiky. Navíc Piráti směřují do opozice, kdy byty ani jiné exekutivní starosti řešit nebudou, a nové poslankyně mají tedy čas se rozkoukat. Nicméně celý problém je zajímavější, než všechny primitivní narážky na něčí věk a pohlaví napovídají.
