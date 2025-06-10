Ranní postřeh Šárky Homfray: Sněmovna je na pohled mladší a pestřejší. Ale to nemusí znamenat, že modernější
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Máme po volbách. Ve veřejnosti lze poměrně intenzivně vnímat pocit, že to nakonec mohlo dopadnout o dost hůř. Předtím, než voliči a voličky rozdali karty, poměrně slušně s nimi zamíchali. V Poslanecké sněmovně zasedne řada nových tváří, s některými snad až příliš dobře známými se naopak rozloučíme. V lavicích se objeví od revoluce nejvyšší podíl žen – 30 procent se již blíží tzv. kritické mase, při jejímž dosažení už můžeme pozorovat efekty vyššího zastoupení takzvaných marginalizovaných skupin. Ve dvou poslaneckých klubech navíc budou ženy tvořit výraznou většinu. Zvolili jsme si také nebývalé množství poslanců a poslankyň do 30 let věku. Oba dva tyto posuny jsou zásluhou zejména preferenčních hlasů – veřejnost je tentokrát využila skutečně efektivně a tzv. kroužkování poukázalo na změnu požadavků na rozmanitost našeho nejvýznamnějšího zastupitelského sboru. S potěšením také musím konstatovat, že do sněmovny se tentokrát neprobojovalo několik tváří úzce spjatých s tím, co bychom mohli nazvat českou verzí ultrakonzervativního backlashe a „antigenderistického“ tažení.
S pravým opakem potěšení pak už ale musíme hodnotit ideologické parametry nově vznikající vládní koalice. Zástupci obou menších subjektů, které aktuálně vedou koaliční jednání, například dlouhodobě bojují proti inkluzi a ani v jiných ohledech je není možné podezírat z přehnané sociální citlivosti. Bude nepochybně zajímavé (a také nepříjemné) sledovat, které zranitelné skupiny a jejich zájmy a potřeby padnou za oběť koaličním jednáním. Demografické složení sněmovny a ideologické ukotvení (či naopak jeho absence) budoucí koalice a opozice totiž mohou představovat protichůdné proudy.
Nerada bych, aby tento komentář vyzněl pesimističtěji, než by bylo adekvátní. Během posledních čtyř let jsme byli svědky toho, že za úsilím o řešení některých společenských problémů se mohou spojit síly i napříč politickým spektrem. A nepochybuji o tom, že podobným „kampaňovitým“ způsobem se můžeme v následujícím období dočkat příjemných překvapení. O tom, že by mladší a pestřejší sněmovna mohla automaticky znamenat menší odstup zastupitelského sboru od různých vrstev společnosti, jejích potřeb a problémů, si ale dovolím pochybovat.
Šárka Homfray je odborová právnička a expertka na otázky genderu.
