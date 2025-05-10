Sbohem, staré kádry vládních stran
Voliči vládních stran jasně řekli, že chtějí nové lidi v politice. A voliči hnutí ANO jsou naopak se svými zástupci spokojení
Centrální sekretariáty současných vládních stran se budou muset vyrovnat s tím, že jejich poslanecké kluby v dalším volebním období budou zřejmě výrazně jiné, než při sestavování kandidátek čekaly. Do sněmovny pronikla celá řada nových politiků a zejména političek, voliči díky kroužkování ukázali, jaké typy politiků si v dolní komoře parlamentu přejí.
Mandát neobhájil ministr financí a druhý muž ODS Zbyněk Stanjura, do sněmovny se dostali také jen dva z pěti členů předsednictva Pirátů, z řad Starostů neobhájil mandát třeba šéf poslaneckého klubu nebo lídři kandidátek v Olomouckém a Pardubickém kraji.
V poslaneckých řadách koalice Spolu, Pirátů a Starostů tak došlo k pořádnému průvanu, prostor dostanou nové tváře, což dává těmto stranám naději na obrodu, kterou dle voličů zřejmě nutně potřebují. Volební výsledek, který byl na absolutní hlasy dokonce lepší než v roce 2021, ukázal, že původní vládní pětikoalice narazila na svůj strop, víc hlasů zřejmě dostat nemohla. Nové tváře a nová generace politiků přinesou i nová témata a s tím i šanci oslovit nové voliče.
Zejména Starostové budou mít o čem přemýšlet, protože budou mít ve svém klubu například 21letou studentku práv z Prahy Julii Smejkalovou, 26letou šéfku mládežnické organizace Zdenu Kašparovou, 24letou studentku Anežku Nedomovou, 26letou psycholožku Ester Weimerovou nebo 30letého starostu České Kamenice Jana Papajanovského.
